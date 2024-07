Những đại biểu 'đặc biệt' gửi gắm tới Đại hội LHTN tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029

TPO - Trước thềm diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029, nhiều đại biểu là CEO, những người thành công trên các lĩnh vực đang ở khắp các vùng miền trong và ngoài nước đã gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng tới Đại hội.

Trong 2 ngày 12-13/7, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ chính thức diễn ra tại Hội trường Trạm 50 Quân khu IV (thành phố Vinh, Nghệ An). Đây 1 trong 6 đại hội được T.Ư Hội LHTN Việt Nam chọn là Đại hội điểm toàn quốc.

Tham dự Đại hội có 260 đại biểu chính thức với khẩu hiệu: “Thanh niên Nghệ An Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội Hội LHTN tỉnh Nghệ An lần thứ VII có chủ đề: “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; khơi dậy khát vọng, trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện, bản sắc của thanh niên xứ Nghệ góp sức trẻ xây dựng Nghệ An xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029 có nhiệm vụ đánh giá tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029; Thảo luận và đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX.

Tại Đại hội sẽ hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Ban kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương chọn cử Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra các hoạt động ý nghĩa gồm: Tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội “Tôi là thanh niên Nghệ An”; Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; triển lãm tranh với chủ đề “Tự hào một dải non sông”; Trưng bày giới thiệu các sản phẩm Ocop Nghệ An.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đại hội cơ bản đảm bảo các nội dung yêu cầu, bám sát vào kế hoạch, quy định theo hướng dẫn của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ủy ban Hội LHTN tỉnh Nghệ An cũng đã xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội; xây dựng đề án nhân sự; công tác tuyên truyền và các điều kiện khác để triển khai đại hội.

Điều đặc biệt trong Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ có sự góp mặt của các đại biểu là những CEO thành công của quê hương đang làm việc trên các lĩnh vực ở cả trong và ngoài nước. Ngoài ra, có nhiều đại biểu cũng gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng và mong muốn Đại hội Hội LHTN Nghệ An diễn ra thành công.

Từ nửa vòng trái đất, ở nước bạn Angola, anh Phạm Quang Linh đã có những gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của mình tới Đại hội: “Mong muốn Đại hội hiệp thương chọn cử những thanh niên ưu tú xuất sắc để lái con tàu sức trẻ vươn ra khơi, bám biển vững chắc. Hy vọng kết nối, tập hợp phát huy được sức mạnh tập thể về sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết, sáng tạo của thanh niên Nghệ An, mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho người yếu thế, không may mắn. Xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển”.

Là một trong những gương mặt trẻ nhất từng tham gia Diễn đàn tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2019, anh Đinh Ngọc Khang (Chuyên viên Tư vấn Kiểm toán Ernst & Young tại Australia) có gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới Đại hội: “Tôi kỳ vọng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII sẽ phát huy được sức mạnh tập thể, tạo ra những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy sự phát triển của thanh niên Nghệ An; hỗ trợ và khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; xây dựng các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế để nâng cao kỹ năng và mở rộng tầm nhìn cho thanh niên; cùng nhau góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển và thịnh vượng".