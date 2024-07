Gen Z hiến kế tạo trend khẩu hiệu hành động Đại hội Hội LHTN Việt Nam

TPO - Hội LHTN Việt Nam cần nắm bắt được đặc điểm, xu hướng của thanh niên thế hệ Z để có phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên hiệu quả; khẩu hiệu hành động ngắn gọn rõ ràng sẽ dễ dàng tiếp cận với người trẻ và có thể tạo trend thiết kế các sản phẩm số để lan toả rộng khắp trên các nền tảng mạng xã hội.

Chiều 10/7, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khoá VIII trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội nghị.

Anh Nguyễn Kim Quy cho biết, dự thảo báo cáo Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX đã trải qua 7 lần xin ý kiến tại các Hội nghị Đoàn Chủ tịch, Uỷ ban T.Ư Hội khóa VIII; Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Tiểu ban Nội dung Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX; cựu cán bộ Đoàn, Hội, các chuyên gia, các nhà quản lý. Các ý kiến tại các hội nghị đã được nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng hoàn thiện thành dự thảo báo cáo lần 8.

Dự thảo báo cáo lần thứ 8 đề xuất tên gọi: Xây dựng Hội vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Khẩu hiệu hành động dự kiến hai phương án: Thanh niên Việt Nam: Khát vọng cống hiến – Đoàn kết hành động – Kiến tạo tương lai – Dựng xây đất nước và Thanh niên Việt Nam: Đoàn kết – Khát vọng – Sáng tạo – Phát triển.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHTN Việt Nam dự kiến triển khai 1 phong trào và 1 chương trình. Cụ thể, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc” với 5 nhóm giải pháp: thanh niên Việt Nam yêu nước; thanh niên Việt Nam tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thanh niên Việt Nam học tập, sáng tạo, khởi nghiệp; thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; thanh niên Việt Nam đoàn kết, hội nhập.

Chương trình “Xây dựng Hội vững mạnh” với các nội dung về công tác cán bộ Hội, hội viên; xây dựng tổ chức cơ sở Hội; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài và công tác quốc tế thanh niên, công tác kiểm tra, khen thưởng của Hội.

Tại hội nghị, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban, đơn vị T.Ư Đoàn và cụm Đoàn trực thuộc đã tham gia góp ý, hiến kế đối với các nội dung dự thảo báo cáo tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX; công tác Hội và phong trào thanh niên, nhất là tập trung các mảng, lĩnh vực và đối tượng của các ban, đơn vị phụ trách.

Anh Nguyễn Thái An – Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn bày tỏ, văn kiện Đại hội cần nêu được rõ quan điểm, các nội dung, giải pháp; đồng thời đồng tình với thứ tự bố cục nội dung trong tiêu đề của báo cáo. Tuy nhiên, theo anh An, tiêu đề của báo cáo cần ngắn gọn, nhiều tính hiệu triệu hơn nữa. “Tôi đề xuất tiêu đề của báo cáo để Hội nghiên cứu là: Xây dựng Hội vững mạnh; đoàn kết, nêu cao tinh thần yêu nước; tập hợp thanh niên xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc”, anh An nói.

Anh Bạch Quốc Tuyên - Phó Trưởng Ban Thanh niên CAND cho rằng, nhiệm kỳ qua công tác cán bộ Hội được quan tâm và thu hút cán bộ trẻ là lãnh đạo trên nhiều lĩnh vực tham gia, giữ chức vụ chủ chốt của Hội. “Đây là điểm mới, trong những năm qua và trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Hội cần quan tâm, phát huy”, anh Tuyên nói.

Anh Tuyên bày tỏ đồng tình với nội dung nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới gồm 1 phong trào và 1 chương trình lớn; đề xuất chỉ tiêu nội dung liên quan chuyển đổi số cần cụ thể, như đưa ra số lượng, tỷ lệ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử… sẽ dễ dàng thực hiện, đánh giá hơn. Trong nhiệm kỳ, Hội cần xem và thực hiện như nhiệm vụ đột phá về chất lượng cán bộ Hội, mở rộng tổ chức Hội trong các khu công nghiệp, chế xuất và khu nhà trọ công nhân.

Bàn về giải pháp, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, nhiều ý kiến cho rằng, báo cáo cần phân tích, đánh giá làm rõ đặc trưng và xu hướng phát triển của thế hệ thanh niên gen Z, để thiết kế các hoạt động, chương trình đồng hành đáp ứng được nhu cầu thiết thân của họ.

TS. Đỗ Thị Thu Hằng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên đề xuất, Hội cần quan tâm vấn đề y tế, sức khoẻ tâm thần của thanh niên gắn với nhu cầu thăm khám, chăm sóc sức khoẻ, môi trường sống trong lành, điều kiện rèn luyện thể chất…; việc tham gia các hoạt động chính trị xã hội.

Theo TS. Hằng, trong nhiệm kỳ tới, thanh niên là thế hệ Z. Họ được lớn lên trong môi trường kỹ thuật số với nhiều thay đổi cách thức tiếp cận, sử dụng công nghệ; có nhu cầu, tiêu chuẩn cuộc sống cao hơn; giàu tính cạnh tranh, mong muốn được trải nghiệm và được công nhận; xu hướng thay đổi công việc… “Hội cần nắm bắt được đặc điểm, xu hướng của thế hệ thanh niên này để có phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trong nhiệm kỳ mới hiệu quả”, TS. Hằng nói.

Hội nghị cũng nhận được chia sẻ đặc điểm của người trẻ hiện nay và góp ý, đề xuất từ những bạn trẻ gen Z là chuyên viên mới của một số ban, đơn vị T.Ư Đoàn.



Trong đó, có đề xuất cần tăng cường tuyên truyền, thông tin các nội dung chương trình, phong trào của Hội trên các nền tảng mạng xã hội để đến được với đông đảo người trẻ. Khẩu hiệu hành động ngắn gọn, rõ ràng sẽ tiếp cận với người trẻ nhanh hơn và dễ dàng tạo trend.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, hội nghị đã có 15 đại biểu kiến nghị và ghi nhận, đánh giá cao nội dung góp ý, đề xuất.

Anh Lâm nêu rõ, báo cáo cần thể hiện được hoạt động của tổ chức Đoàn và các tổ chức Hội thành viên mà vẫn bảo đảm dấu ấn, màu sắc của tổ chức Hội; được thể hiện cảm xúc, có dung lượng phù hợp mà vẫn cung cấp được bức tranh tổng thể công tác Hội và phong trào thanh niên.

Anh Lâm nhấn mạnh: “Phong trào, hoạt động của tổ chức Hội phải mang tính hiệu triệu. Hiệu triệu ngay từ tên gọi của phong trào, hoạt động thì thanh niên mới chú ý, có cảm xúc và tham gia, đoàn kết tập hợp”.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nội hàm phù hợp bối cảnh thời kỳ mới để thực hiện được mong muốn chung là thanh niên Việt Nam yêu nước và phát triển toàn diện.