Công bố tác phẩm đoạt giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc XIII

TPO - Giải Nhất Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành (phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) với tác phẩm Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai.

Ngày 28/5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Các tác phẩm đoạt giải có ngôn ngữ hội họa mới mẻ

Lễ trao giải cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Đánh giá cao các tác phẩm đoạt giải năm nay với ngôn ngữ hội họa mới mẻ, họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo vòng Chung khảo, nhấn mạnh: “Đây là tín hiệu vui cho thời kỳ mới của những người trẻ mới, của thế kỷ mới, của kỷ nguyên mới. Chúng tôi hết sức kỳ vọng vào bước chuyển sắp tới của những người trẻ Việt”.

Sau 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 1.852 bài dự thi của các thí sinh chuyên và không chuyên đến từ 32/34 tỉnh thành trên toàn quốc. Đối tượng tham gia cuộc thi đa dạng, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức.

Các tác phẩm đoạt giải đã thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, mang tinh thần khát vọng của thanh niên Việt Nam "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Anh Bùi Quang Huy tặng hoa cảm ơn Hội đồng Giám khảo. Ảnh: Xuân Tùng

Trải qua hai vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo, căn cứ thực tế chất lượng các tác phẩm dự thi, ngoài các giải thưởng đã công bố trong Thể lệ, Ban Tổ chức đã xét bổ sung 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Phong trào và 3 giải Sáng tạo, nâng tổng số giải thưởng cá nhân lên tới 15 giải, giải tập thể là 2 giải.

Anh Bùi Quang Huy trao giải Nhất tới tác giả Nguyễn Duy Thành. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích, 3 giải Sáng tạo, 1 giải thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất. Các tác giả đoạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, chứng nhận và tiền thưởng. Các tác giả đoạt giải Khuyến khích, giải Sáng tạo, Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất được trao Chứng nhận, tiền thưởng.

Trong đó, Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành (phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) với tác phẩm "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai". Tác phẩm khẳng định thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm chủ tương lai, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tác phẩm đoạt giải Nhất được phát triển theo biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với hình tượng chính là chim bồ câu - biểu tượng của hoà bình, khát vọng tuổi trẻ. Các nét đậm được vẽ tối giản và có độ dày tương đương các nét chính của biểu trưng. Đường đi lên của cánh chim cũng song song với các đường đi lên của biểu trưng, tạo thành một thể thống nhất, hoàn chỉnh. Các hoạ tiết phụ được vẽ nét mảnh hơn cùng đồ họa công nghệ, tạo thành sự liền mạch từ ý nghĩa của biểu trưng sang tổng thể tác phẩm tranh cổ động.

Tác giả Nguyễn Duy Thành bên tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Tôi muốn chuyển tải thông điệp, người trẻ là lực lượng nòng cốt làm chủ công nghệ và tiên phong đổi mới sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới thông qua những hành động và việc làm cụ thể", anh Thành nói.

Trao đổi với phóng viên, tác giả Nguyễn Duy Thành cho biết, xuyên suốt tác phẩm là việc cụ thể hóa thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm tuổi trẻ Việt Nam: "Bản lĩnh, tự cường, tiên phong, sáng tạo, khát vọng, cống hiến và làm chủ tương lai".

Thông qua ngôn ngữ hội họa truyền tải tinh thần này một cách trực quan, mạnh mẽ và dễ tiếp nhận nhất đến với đông đảo đoàn viên, thanh niên cả nước.

Về cảm hứng sáng tác tham dự cuộc thi, anh Thành cho biết từng có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn, làm báo và vẽ tranh cổ động.

Tham gia cuộc thi là cách anh thể hiện sự nhiệt huyết, kỳ vọng tới Đại hội Đoàn toàn quốc XIII - sự kiện chính trị và ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam

Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Đến thời điểm này, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các công tác chuẩn bị cho Đại hội về cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

Cùng với việc chuẩn bị các nội dung văn kiện, công tác nhân sự, hậu cần, tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua hướng tới Đại hội được triển khai đồng bộ, rộng khắp, tạo khí thế sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên cả nước.

Trong chuỗi hoạt động đó, Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo nên không khí thi đua, cổ vũ, lan tỏa tinh thần của Đại hội đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân.

Anh Nguyễn Thái An phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trường Nguyễn

Anh Nguyễn Thái An nhấn mạnh, sau cuộc thi, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm tham gia cuộc thi trên các phương tiện truyền thông, báo chí, đặc biệt là trên các nền tảng số, mạng xã hội, các ứng dụng số của tổ chức Đoàn để đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân được tiếp cận, thưởng thức và lan tỏa rộng rãi hơn nữa tinh thần của Đại hội.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu tại không gian Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt động bên lề Đại hội; qua đó tạo điểm nhấn sinh động, góp phần xây dựng hình ảnh một kỳ đại hội đổi mới, sáng tạo, hiện đại, gần gũi với thanh niên.

Chúng tôi tin tưởng rằng, từ những tác phẩm được trao giải hôm nay, từ sự sáng tạo của các tác giả, từ sự vào cuộc của các cấp bộ Đoàn, công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ góp phần làm cho Đại hội thực sự trở thành ngày hội của niềm tin, trí tuệ, khát vọng và hành động của tuổi trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Thái An.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh: Xuân Tùng

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư trao giải Ba cho các tác giả. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Bùi Tuấn Nghĩa - Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: Xuân Tùng

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trao giải Sáng tạo cho các tác giả. Ảnh: Xuân Tùng

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê -Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trao giải Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Thái An trao giải Tập thể cho các đơn vị.

