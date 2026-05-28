Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tái cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh

TPO - Anh Y Lê Pas Tơr tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2026-2029. Đại hội cũng xác lập 11 chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2029.

Ngày 27/5, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2029.

Dự Đại hội về phía lãnh đạo Trung ương có anh Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; về phía lãnh đạo tỉnh có ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 245 đại biểu đại diện cho hàng nghìn thanh niên toàn tỉnh.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Giai đoạn 2024-2026, công tác Hội và phong trào thanh niên đạt được nhiều kết quả nổi bật, phong trào tôi yêu tổ quốc tôi với nhiều nội dung thiết thực. Công tác giáo dục lòng yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng đã được các cấp bộ Hội chủ động đổi mới mạnh mẽ, bám sát các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương.

Cùng với đó, tổ chức Hội đã khơi dậy niềm tự hào, kiến tạo sự giao thoa di sản của không gian “Rừng - Biển”; tiên phong số hóa các “địa chỉ đỏ” từ đại ngàn nối liền xuống miền duyên hải.

Trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các cấp bộ Hội đã chủ động kiến tạo sự giao thoa, đoàn kết hài hòa giữa văn hóa đại ngàn Tây Nguyên và dải duyên hải Nam Trung Bộ. Thanh niên toàn tỉnh đã thực sự trở thành chủ thể nòng cốt trong việc bảo tồn, chấn hưng văn hóa gắn với sự nghiệp phát triển kinh tế, du lịch của vùng đất mới.

Điểm sáng đột phá của tổ chức Hội là sự tiên phong ứng dụng công nghệ số vào chấn hưng di sản, góp phần đưa lịch sử và văn hóa địa phương. Lực lượng thanh niên đã hoàn thành 33 bản đồ số, mã hóa QR cho các “địa chỉ đỏ”, các tuyến đường và khu du lịch trọng điểm của cả hai vùng đất.

Anh Y Lê Pas Tơr - Phó Bí thư thường trực tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu tại đại hội.

Về đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tổ chức Hội đã có bước chuyển mình mang tính chiến lược, từ hỗ trợ bề nổi sang vai trò “bà đỡ” kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp mang đậm bản sắc giao thoa “Rừng - Biển”.

Các cấp bộ Hội đã định hướng thanh niên không chỉ dừng lại ở nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu Tây Nguyên mà mạnh dạn vươn ra chinh phục kinh tế biển, công nghiệp chế biến, logistics và du lịch sinh thái. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được đặc biệt chú trọng.

Tổ chức Hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trước những khó khăn của nhân dân. Lực lượng thanh niên đã trực tiếp đóng góp ngày công xây mới 56 căn nhà an toàn vượt lũ và sửa chữa 143 căn nhà cho nhân dân. Các đợt cao điểm như Chương trình Xuân biên giới, Xuân tình nguyện huy động nguồn lực hơn 2,7 tỷ đồng để chăm lo cho đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới, biển đảo và người yếu thế. Hoạt động y tế cộng đồng tiếp tục là điểm sáng.

Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2026-2029 ra mắt đại hội.

Sức trẻ Đắk Lắk đã in đậm trên mọi nẻo đường thông qua việc thực hiện 40km công trình “Thắp sáng đường biên”, “Thắp sáng đường quê”. Điểm đột phá mang tính thời đại là việc các cấp bộ Hội đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; thành lập 218 đội hình tình nguyện với gần 2.700 thanh niên bám sát địa bàn, trực tiếp hướng dẫn hơn 12.000 người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk: Yêu nước - Đoàn kết - Tiên phong - Bản sắc - Phát triển”. Nhiệm kỳ 2026 -2029, Đại hội xác lập 11 chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2026 - 2029: 100% cán bộ, hội viên và trên 80% thanh niên được quán triệt Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% Hội cấp xã tổ chức ít nhất 2 hoạt động/năm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giao thoa hài hòa giữa Tây Nguyên và duyên hải; Hỗ trợ, kết nối hiện thực hóa ít nhất 100 dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Ít nhất 80% thanh niên tiếp cận năng lực số; 70% sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử;...

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 48/51 (khuyết 3) anh, chị tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2026-2029; Anh Y Lê Pas Tơr tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2026-2029.