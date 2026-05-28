Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Chuyển tư duy 'sử dụng' sang 'sáng tạo' công nghệ

TPO - Cuộc thi như “Vietnamese Student HackAIthon 2026” kỳ vọng sẽ thúc đẩy học sinh, sinh viên chuyển từ tư duy sử dụng công nghệ sang tư duy sáng tạo công nghệ, từ tiếp cận AI sang ứng dụng AI, để giải quyết những vấn đề thực tiễn của cộng đồng và đất nước.

Sáng 28/5, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Vietnamese Student HackAIthon 2026”. Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu rất lớn trong việc hình thành đội ngũ nhân lực trẻ có năng lực công nghệ, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng toàn cầu.

Đây không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo hay doanh nghiệp công nghệ, mà còn là trách nhiệm và cơ hội của thế hệ thanh niên, sinh viên hôm nay.

Những năm gần đây, số lượng thí sinh chọn thi THPT với tổ hợp có các môn tự nhiên như sinh học, công nghệ và tin học rất thấp, thậm chí ở mức dưới 1%. Điều này đặt ra nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật trong tương lai, làm giảm khả năng làm chủ và sản xuất công nghệ của Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình.

Trước thực tiễn đó, anh Triết đề nghị tổ chức Đoàn, Hội các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, định hướng và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên; tạo môi trường để các bạn trẻ được tiếp cận công nghệ mới, rèn luyện tư duy số và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ.

“Chúng tôi mong muốn thông qua các hoạt động, chương trình và cuộc thi như “Vietnamese Student HackAIthon 2026”, sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đam mê khoa học công nghệ, thúc đẩy học sinh, sinh viên chuyển từ tư duy sử dụng công nghệ sang tư duy sáng tạo công nghệ, từ tiếp cận AI sang ứng dụng AI, để giải quyết những vấn đề thực tiễn của cộng đồng và đất nước”, anh Triết nói.

Ban Tổ chức phát động cuộc thi.

Điểm đặc biệt của cuộc thi “Vietnamese Student HackAIthon 2026” là tinh thần mở và tính ứng dụng thực tiễn cao, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên mọi ngành học phát huy khả năng sáng tạo, tư duy đổi mới và kỹ năng ứng dụng AI trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Cuộc thi cũng khuyến khích kết nối liên ngành, thúc đẩy học sinh, sinh viên hợp tác phát triển các sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng cao phục vụ cộng đồng và xã hội.

Cuộc thi tập trung vào 4 nhóm nội dung: Cải cách hành chính công; chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Hội; giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp; và phục vụ đời sống hằng ngày của học sinh, sinh viên.

Cuộc thi chia làm 3 bảng: Bảng A - Explorer, Bảng B - Challenger và Bảng C - Innovator. Mỗi bảng có yêu cầu về kỹ thuật khác nhau, phù hợp với các nhóm học sinh, sinh viên ở tất cả các chuyên ngành. Tổng giá trị giải thưởng tiền mặt lên tới hơn 200 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị.

Chuyên gia, sinh viên trao đổi, tương tác tại talkshow "AI4Student - AI4Life".

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội SVVN triển khai chuỗi talkshow “AI4Student - AI4Life” với sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia đến từ ngân hàng lớn, cùng các đơn vị giáo dục và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

Các chuyên gia đã chia sẻ các xu hướng AI mới nhất, kinh nghiệm ứng dụng AI trong học tập, nghiên cứu khoa học, quản trị, khởi nghiệp và đời sống; đồng thời giúp sinh viên có góc nhìn thực tiễn về cơ hội và thách thức của AI trong tương lai.

Bên cạnh đó, cổng thông tin phổ cập kiến thức AI cũng được triển khai nhằm cung cấp các tài liệu nền tảng, khóa học, xu hướng công nghệ và kỹ năng ứng dụng AI dành cho sinh viên trên toàn quốc.

Qua hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn góp phần phổ cập tri thức AI, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho sinh viên, hướng tới mục tiêu đưa AI trở thành một năng lực phổ thông mới của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại số.

