Hàng chục nghệ sĩ phải thanh minh

TPO - Giữa thời điểm mạng xã hội nhạy cảm với các tin đồn tiêu cực liên quan đến nghệ sĩ, nhiều ca sĩ như Tuấn Hưng, Lệ Quyên, Duy Mạnh, diễn viên Thân Thúy Hà bị nhắc tên trong những cuộc tranh luận liên quan đến chất kích thích.

Lý do hàng loạt nghệ sĩ Việt tự test ma túy tại nhà

Những ngày qua, giới giải trí Việt liên tục xuất hiện các bài đăng của nghệ sĩ với thông tin liên quan đến chất cấm. Một số nghệ sĩ chủ động thực hiện xét nghiệm và công khai kết quả để chứng minh bản thân trong sạch như Ngọc Sơn, Quách Tuấn Du, Tuấn Hưng. Số khác như Lệ Quyên, Việt Trinh, Thân Thúy Hà bức xúc lên tiếng đáp trả những tin đồn thất thiệt.

Quách Tuấn Du chia sẻ về quá trình xét nghiệm ma túy tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) hôm 25/5. Theo kết quả được đăng tải trên trang cá nhân, Quách Tuấn Du âm tính với toàn bộ các chất kích thích có trong danh mục sàng lọc.

Nam ca sĩ cho biết quyết định thực hiện xét nghiệm ma túy để trấn an tinh thần của người thân và khán giả. Ca sĩ Duy Mạnh cũng chia sẻ hình ảnh xét nghiệm ma túy và cho biết sẵn sàng kiểm tra chuyên sâu nếu cần thiết để tránh các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc.

Giữa thời điểm mạng xã hội nhạy cảm với các tin đồn tiêu cực liên quan đến nghệ sĩ, ca sĩ Tuấn Hưng nhiều lần bị nhắc tên trong những cuộc tranh luận liên quan đến chất kích thích. Sáng 25/5, Tuấn Hưng trực tiếp đăng tải video tự kiểm tra ma túy và công khai toàn bộ quá trình test nhanh, kết quả hiển thị âm tính với các chất gây nghiện. Tuấn Hưng cũng có những chia sẻ đầy tâm trạng về áp lực mà nghệ sĩ phải đối diện thời gian qua.

Nam ca sĩ viết: "Quả thật cuộc sống này quá nhiều soi mói mà cõi mạng thì không buông tha ai. Tôi tự nguyện test để chứng minh bản thân như mọi công dân khác. Tôi không chụp lại ảnh kết quả sau khi test mà nghĩ nên quay trực tiếp cả công đoạn".

Chia sẻ của Tuấn Hưng hay Quách Tuấn Du đều cho thấy nghệ sĩ đang đối diện với áp lực khủng khiếp khi ma túy đang bào mòn showbiz Việt. Rất nhiều người rơi vào tầm ngắm nghi ngờ của khán giả.

Nghệ sĩ Việt Trinh cũng bị cộng đồng mạng yêu cầu đi xét nghiệm ma túy. Tuy nhiên, nữ diễn viên chọn cách không xét nghiệm mà đáp trả thẳng thắn những bình luận nghi ngờ. "Có người kêu tôi đi xét nghiệm ma tuý, thấy người này người kia làm rồi mà tôi chưa làm để đừng bị nghi ngờ. Hôm qua nay rần rần, mọi người bình luận tùm lum trang cá nhân của tôi. Bây giờ tôi đi test thì chỉ tốn tiền, hoặc nó sẽ ra 1 ngày 5 loại rau hấp, cafe latte không đường, trà gạo lứt Nhật... Tôi không có ‘chị mai chị thuý’ đâu, mọi người chơi mạng xã hội phải văn minh xíu. Tôi đang phục vụ khối nghỉ hè, không có thời gian đôi co", nữ diễn viên nói.

Tương tự, diễn viên Thân Thúy Hà cũng bị réo tên trong loạt tin đồn. Thân Thúy Hà nêu quan điểm: "Có phong trào hay định kiến với giới nghệ sĩ cũng được, nhưng phải nhìn người nào có dấu hiệu gì liên quan một chút để nghi ngờ”.

Giữa lúc cơn bão nghi ngờ bủa vây giới showbiz, ca sĩ Lệ Quyên cũng lên tiếng khẳng định bản thân sống lành mạnh và sẵn sàng kiểm tra bất cứ lúc nào để chứng minh sự trong sạch.

“Ai vu khống, cứ mạnh dạn tới trước mặt tôi, thích test lúc nào cũng được. Ai dám, tôi chờ, bất cứ khi nào cũng được. Nhà bao việc, lo kiếm tiền sống lành mạnh là tốt rồi. Việc người khác bớt lo và đừng đơm đặt nữa”, Lệ Quyên chia sẻ.

Nỗi lo ở giới giải trí

Sức ảnh hưởng của nghệ sĩ đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, là điều không thể xem nhẹ. Mỗi phát ngôn hay hành vi lệch chuẩn đều có thể tạo ra tác động tiêu cực và kéo theo những hệ lụy xã hội khó lường.

Bởi vậy, sự bền vững của danh tiếng không nằm ở vài đoạn clip thanh minh hay giấy xét nghiệm được tung ra giữa khủng hoảng, mà đến từ quá trình xây dựng lối sống tử tế, minh bạch và cống hiến nghiêm túc cho nghề nghiệp.

Luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết dưới góc độ pháp luật, kết quả tự test nhanh tại nhà gần như chỉ có giá trị tham khảo. Việc một cá nhân có liên quan đến ma túy hay không, nếu cần xử lý phải do cơ quan có thẩm quyền xác minh theo trình tự luật định.

"Điều đáng lo hơn là xã hội đang đẩy cá nhân vào tình thế phải tự chứng minh sự vô tội trước đám đông. Điều này đi ngược tinh thần suy đoán vô tội tại Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo Bộ luật Dân sự 2015. Nghệ sĩ có thể minh bạch để bảo vệ hình ảnh nhưng công chúng không có quyền biến tin đồn thành bản án. Sự nghi ngờ vô căn cứ, réo tên, bôi nhọ trên mạng xã hội cũng có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý cho chính người tung tin", luật sư nói.

Nếu một cá nhân cố ý bịa đặt, lan truyền thông tin nghệ sĩ sử dụng ma túy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của họ, người đó có thể bị xử phạt vi phạm hành chính (theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP) hoặc nặng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vu khống (Điều 156 Bộ luật Hình sự).

Dưới góc độ tâm lý xã hội, hiện tượng nhiều nghệ sĩ chủ động đi kiểm tra và công khai kết quả xét nghiệm cũng phản ánh áp lực lớn trong ngành giải trí.

