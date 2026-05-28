Pháp luật

TPHCM: Triệt phá 5 đường dây ma túy 'bám rễ' trong khu dân cư, bắt giữ hơn 170 đối tượng

Nguyễn Dũng

TPO - Lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá nhiều đường dây, phân nhánh mua bán trái phép chất ma túy và xóa bỏ nhiều nhóm tổ chức sử dụng ma túy hoạt động tại các phường thuộc TPHCM và các tỉnh thành giáp ranh.

Clip Công an TPHCM bắt đối tượng liên quan đến vụ án.

Trưa 28/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa liên tiếp triệt phá nhiều đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan.

Theo PC04, đêm 9/5, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát và test nhanh, Đội 5 phát hiện một đối tượng dương tính với chất ma túy. Từ đầu mối này, trinh sát nhận định phía sau là các đường dây cung cấp ma túy hoạt động tinh vi nên nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét toàn bộ hệ thống phân phối ma túy liên quan.

Với phương châm “lần theo dòng chảy của ma túy”, các tổ công tác đồng loạt triển khai lực lượng ngay trong đêm, mở rộng truy xét nguồn cung cấp ma túy cho đối tượng nghiện.

Công an bắt quả tang các đối tượng sử dụng ma túy tại nhà trọ

Theo đó, lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá nhiều đường dây, phân nhánh mua bán trái phép chất ma túy và xóa bỏ nhiều nhóm tổ chức sử dụng ma túy hoạt động trong khu dân cư thuộc các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và các tỉnh thành giáp ranh.

Trong lúc bị truy bắt, nhiều nghi phạm đã sử dụng bình xịt hơi cay, hung khí để chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát và cản trở lực lượng chức năng nhưng đều bị các tổ công tác khống chế.

Đối tượng Võ Văn Sang, dùng dao và hơi cay để tấn công lực lượng Công an.

Tang vật thu giữ gồm số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Từ quá trình mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ thêm 8 đối tượng tại Đồng Nai trong đường dây do Võ Văn Sang (ngụ phường Hố Nai) cầm đầu, hoạt động trên địa bàn Đồng Nai và TPHCM.

Trong quá trình truy bắt, một số cán bộ chiến sĩ bị thương nhưng vẫn bám sát mục tiêu, quyết tâm triệt phá thành công chuyên án.

Kết quả, từ ngày 9/5 đến 28/5, chỉ từ một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng PC04 đã bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan; khởi tố 150 đối tượng, triệt phá 5 đường dây cùng hơn 20 phân nhánh tội phạm ma túy.

Phòng PC04 đã bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan; khởi tố 150 đối tượng.

Theo cơ quan điều tra, các đường dây này do nhiều đối tượng cầm đầu như Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công), Nguyễn Thị Thanh Tâm điều hành.

Hiện Đội 5, Phòng PC04 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng còn lại và mở rộng truy xét các đầu mối liên quan nhằm triệt phá tận gốc các đường dây ma túy nguy hiểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM.

