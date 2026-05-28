Truy đuổi khiến 1 người tử vong, 5 đối tượng bị đề nghị truy tố

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 5 đối tượng liên quan vụ truy đuổi trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn khiến 1 người tử vong.

Theo kết quả điều tra, vụ việc xảy ra ngày 22/9/2025 trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long.

Do mâu thuẫn bột phát khi tham gia giao thông, Đặng Quang Việt (SN 2008) và Trần Đức Long (SN 2008), cùng trú tại phường Hà Tu, đã mang theo dao hoán cải, điều khiển xe mô tô truy đuổi nhóm của Đ.H.T (SN 2009) và T.G.P (SN 2009), trú tại phường Hoành Bồ.

Quá trình truy đuổi diễn ra với tốc độ cao trên tuyến đường bao biển, kéo dài gần 3km, gây nguy hiểm cho nhiều người tham gia giao thông.

Trong lúc bỏ chạy, xe mô tô do T.G.P điều khiển chở theo Đ.H.T đã va chạm với ô tô đi cùng chiều phía trước. Hậu quả, Đ.H.T tử vong, còn T.G.P bị thương tích 19%.

Theo cơ quan điều tra, sau khi tai nạn xảy ra, Đặng Quang Việt và Trần Đức Long tiếp tục dùng chân, tay đánh T.G.P rồi rời khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đặng Quang Việt và Trần Đức Long có dấu hiệu phạm vào các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngoài ra, Phạm Văn Hiếu (SN 2008), Dương Văn Thắng (SN 2003) và Nguyễn Văn Việt Anh (SN 2001), cùng trú tại phường Hà Tu, bị đề nghị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này có hành vi điều khiển xe mô tô tốc độ cao, đi ngược chiều, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.