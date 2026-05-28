Nữ sinh ngành Luật đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ

TPO - Sinh viên ngành Luật - Nguyễn Anh Thư (20 tuổi, quê TP. Cần Thơ) đã xuất sắc vượt qua 19 nữ sinh khác trong đêm chung kết để đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ lần thứ XI – năm 2026.
Thông qua hội thi, Trường Đại học Nam Cần Thơ hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của nữ sinh trong thời đại mới, không chỉ sở hữu ngoại hình duyên dáng, còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, sự tự tin, kỹ năng hội nhập, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Ở phần trình diễn áo dài, với chủ đề “Huyễn Sắc” - lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa giá trị truyền thống và tinh thần sáng tạo đương đại, nơi tà áo dài Việt Nam được tái hiện qua lăng kính của ánh sáng, sắc màu và cảm xúc.
Không chỉ thể hiện phong cách thời trang cá tính, phần thi còn lan tỏa hình ảnh nữ sinh bản lĩnh, năng động, yêu thể thao và luôn sẵn sàng chinh phục những thử thách trong học tập cũng như cuộc sống.
Trong những thiết kế được đầu tư tinh xảo, sang trọng và đa dạng phong cách, các thí sinh đã tự tin sải bước, khoe vẻ đẹp thanh lịch, quyến rũ cùng thần thái cuốn hút, thể hiện phong thái chuyên nghiệp, khả năng làm chủ sân khấu và dấu ấn cá nhân riêng biệt.
Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Hồ Tạ Bảo Châu, học ngành Quản trị kinh doanh; Á khôi 2 thuộc về thí sinh Phan Nguyễn Đào Nguyên, học ngành Kinh doanh quốc tế.