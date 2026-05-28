Cán bộ trẻ tranh tài Olympic tiếng Anh lần thứ VIII năm 2026

TPO - Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VIII năm 2026 với chủ đề “Global Mindset - Vietnamese Identity” (Tư duy toàn cầu - Bản sắc Việt Nam), được thiết kế theo hướng phát huy khả năng phản xạ, tư duy sáng tạo, kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm của thí sinh.

Ngày 28/5, tại Học viện Cảnh sát Nhân dân (Hà Nội), Trung ương Đoàn tổ chức khai mạc Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VIII năm 2026.

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh: H.L

Dự chương trình có ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an; Đại tá Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Cuộc thi nhằm cụ thể hóa chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; triển khai Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: H.L

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh, cuộc thi năm nay tiếp tục được đổi mới theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số và nâng cao tính thực tiễn.

Nội dung thi không chỉ tập trung vào kiến thức tiếng Anh mà còn tích hợp các nội dung về văn hóa, lịch sử, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Các phần thi được thiết kế theo hướng phát huy khả năng phản xạ, tư duy sáng tạo, kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm của thí sinh.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục là môi trường hiệu quả để khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện ngoại ngữ và nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ trẻ; đặc biệt là cán bộ Đoàn, Hội, thanh niên công chức, viên chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và thanh niên tại các địa bàn đặc thù trên cả nước”, anh Lâm nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành, đơn vị đăng cai tổ chức khai mạc. Ảnh: H.L

Cuộc thi được chia thành 3 bảng dành riêng cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp; thanh niên là công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; thanh niên thuộc lực lượng vũ trang.

Đêm chung kết dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9/2026 với các nội dung thi về kiến thức, phản xạ, kỹ năng làm việc nhóm và tranh biện bằng tiếng Anh. Các thí sinh đoạt giải cao có cơ hội tham gia các chương trình giao lưu thanh niên quốc tế do T.Ư Đoàn tổ chức trong giai đoạn 2026 – 2027.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra phần thi hưởng ứng tại điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu trực tuyến. Ban Tổ chức trao giải thưởng cho 3 thí sinh đạt thành tích cao ở ba bảng thi tại điểm cầu chính; đồng thời ghi nhận kết quả tại các điểm cầu trực tuyến để trao thêm giải cho các thí sinh có thành tích nổi bật.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VIII năm 2026 gồm 3 vòng. Vòng đầu tiên (từ ngày 28/5 đến 4/7), thí sinh thi trắc nghiệm trực tuyến trên website chính thức của cuộc thi hoặc Ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Nội dung thi liên quan tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh chuyên ngành cùng kiến thức về lịch sử, kinh tế, chính trị - xã hội, tổ chức Đoàn, Hội. 60 thí sinh có kết quả cao nhất bước tiếp vào vòng 2 với yêu cầu thực hiện video thuyết trình hoặc trình diễn bằng tiếng Anh theo chủ đề của Ban Tổ chức quy định. 15 thí sinh xuất sắc nhất sẽ vào vòng Chung kết toàn quốc.

Đại biểu thăm, động viên các thí sinh tham gia thi hưởng ứng sau lễ khai mạc. Ảnh: H.L

Các thí sinh tham gia thi hưởng ứng tại điểm cầu trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: H.L