Sức trẻ giữa trùng khơi: Tiếng hát át tiếng sóng

TP - Những ngày tháng 5, hơn 70 đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong cả nước cùng Đoàn công tác số 14 (năm 2026) đã tham gia hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đến với Trường Sa và nhà giàn DK1. Phóng viên Tiền Phong ghi lại những câu chuyện, giây phút cảm động, đáng nhớ của hải trình đầy ý nghĩa giữa trùng khơi của Tổ quốc.

Con tàu Trường Sa 571 rời Cảng quốc tế Cam Ranh trong tiếng còi ngân dài giữa buổi sáng tháng 5 đầy nắng. Dưới cầu cảng, những cánh tay vẫy chào không ngừng. Trên boong tàu, mọi người đứng sát bên nhau hát vang những ca khúc về Tổ quốc, về biển đảo thiêng liêng, bắt đầu cho hải trình đầy ý nghĩa.

Các bạn trẻ tập luyện văn nghệ giữa nắng nóng trên boong tàu Trường Sa 571

Rộn vang hải trình

8 giờ sáng, dây neo được thu lên, con tàu Trường Sa 571 khẽ rung mình rồi chậm rãi tách bến.

Những người trẻ đến từ nhiều miền quê, nhiều ngành nghề khác nhau bắt đầu làm quen, trò chuyện rồi nhanh chóng hòa vào nhau như đã thân từ lâu. Ban công tàu trở thành sân khấu đặc biệt giữa biển khơi. Tiếng đàn guitar vang lên át cả tiếng sóng.

Bên cạnh NSND Tự Long, diễn viên Đỗ Duy Nam và đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh, những chương trình giao lưu văn nghệ được tổ chức liên tục để khuấy động tinh thần cả đoàn công tác số 14 năm 2026 suốt cả hải trình. Không cần sân khấu lớn, không ánh đèn rực rỡ, chỉ cần một cây guitar và những trái tim đầy nhiệt huyết là đủ để biển đêm bừng sáng.

NSND Tự Long nhiều lần xuất hiện giữa vòng tròn thanh niên trên boong tàu. Không khoảng cách nghệ sĩ – khán giả, anh hòa vào tiếng hát, tiếng cười của các bạn trẻ như một người anh lớn trong đoàn. Nam nghệ sĩ nói rằng mỗi chuyến đi Trường Sa đều mang đến những cảm xúc rất khác. “Ra Trường Sa ai cũng sẽ thấy mình yêu đất nước hơn rất nhiều. Và tôi xúc động nhất là khi nhìn thấy tinh thần của các bạn trẻ hôm nay. Các bạn mang năng lượng, mang nhiệt huyết tuổi trẻ đến với Trường Sa bằng tất cả trái tim, bằng một tình yêu nồng nàn”, nghệ sĩ Tự Long chia sẻ.

Giữa trời xanh ngắt của đại dương, Phan Đức Hưng ôm cây đàn say sưa đệm cho ca sĩ trẻ Trương Trần Anh Duy hát ca khúc mới sáng tác mang tên Nguyện, tác phẩm vừa ra mắt đúng 2 tuần trước lúc Duy lên tàu. Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng chứa trong đó tình yêu Tổ quốc và lời hứa của tuổi trẻ dành cho biển đảo quê hương.

Tiếng hát vang lên giữa trùng khơi khiến nhiều đại biểu đang trò chuyện cũng lặng người lắng nghe: “Nguyện xin giữ vững biên cương, vững lời thề! Dù gian khó vẫn hiên ngang, một lòng son sắt…”. Giữa tiếng sóng dồn dập, giọng hát ấy vẫn vang lên đầy tha thiết, khiến nhiều người đứng tựa lan can tàu lặng im. Có người đã khẽ lau nước mắt.

Anh Duy kể rằng: Cảm xúc để viết nên ca khúc ấy bắt nguồn từ chuyến đi Trường Sa năm 2025. Lần đầu đặt chân đến các đảo chìm, đảo nổi và nhà giàn DK1, nam ca sĩ trẻ đã bị ám ảnh bởi câu nói: “Trường Sa vì đất liền, đất liền vì Trường Sa”.

“Em nhớ lúc nghe câu đó, tự nhiên tim mình nghẹn lại. Ở đất liền, nhiều khi mình sống bình yên quá nên chưa cảm nhận hết sự hy sinh của những người lính nơi đầu sóng. Nhưng khi đến Trường Sa, nhìn cuộc sống của các cán bộ chiến sĩ giữa biển trời mênh mông, em đã khóc rất nhiều”, Duy chia sẻ.

Tiếng hát át tiếng sóng trên hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương

Anh Duy bảo bài hát mang tên Nguyện bởi đó là lời nguyện của một người trẻ với quê hương, đất nước. Là lời hứa sống xứng đáng với những hy sinh thầm lặng của biết bao người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Và rồi Nguyện đã được chàng trai trẻ hát vang các điểm đảo nơi đoàn dừng chân. Và ca sĩ Anh Duy cùng đội tình nguyện viên nghệ sĩ cũng chuẩn bị sẵn lá cờ Tổ quốc khổ lớn, để biểu diễn Nguyện trong đêm giao lưu ở đảo Trường Sa lớn.

Tiếng hát giữa biển khơi hôm ấy không chỉ là một tiết mục văn nghệ. Nó giống như ngọn lửa nhỏ truyền cảm xúc cho cả đoàn công tác.

Tinh thần tuổi trẻ giữa biển khơi

Con tàu Trường Sa 571 vẫn lắc theo từng con sóng lớn. Những ngày đầu của hải trình trở thành thử thách thực sự với nhiều người trẻ chưa quen biển. Có người mặt tái xanh vì say sóng. Có người vừa ăn xong đã vội chạy ra lan can tàu nôn thốc nôn tháo. Những bước chân trên boong tàu cũng chao đảo theo từng đợt sóng dữ. Nhưng kỳ lạ là càng khó khăn, tinh thần tuổi trẻ lại càng bền bỉ.

Trên boong tàu bỏng rát giữa trưa nắng biển, các bạn trẻ vẫn miệt mài tập luyện văn nghệ để chuẩn bị cho những buổi giao lưu với quân dân trên đảo. Có người vừa uống thuốc say sóng xong lại tiếp tục lên boong tập múa, tập hát cùng đồng đội. Tiếng nhạc, tiếng cười và cả những lời động viên nhau vang lên không ngớt.

Giữa cái nắng như đổ lửa của biển khơi, Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên nữ giảng viên đến từ Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vẫn cùng nhóm bạn trẻ kiên trì tập luyện đến tận giữa trưa. Tiết mục văn nghệ được cả nhóm nghĩ ý tưởng và dựng chỉ trong vài tiếng đồng hồ để kịp biểu diễn trong đêm giao lưu đầu tiên trên tàu.

Các bạn trẻ trước giờ khởi hành cùng tàu Trường Sa 571

Sóng lớn khiến mọi người phải vịn vai nhau mới đứng vững. Có lúc cả nhóm đang tập thì một thành viên vội chạy ra thành tàu hay ngồi bệt xuống sàn vì say sóng. Nhưng chỉ ít phút sau, người ấy lại quay trở về tiếp tục tập cùng mọi người.

“Được ra Trường Sa là vinh dự rất lớn với tuổi trẻ tụi em. Dù nắng gió hay say sóng thì mọi người vẫn động viên nhau cố gắng. Mình nghĩ những khó khăn này chẳng là gì so với sự hy sinh của các chiến sĩ ngoài đảo”, Uyên cười nói rồi lại hòa vào đội hình tập luyện giữa tiếng nhạc sôi động giữa nắng chói chang.

Ở nơi biển trời mênh mông ấy, người ta cảm nhận rõ nhất sức mạnh của tinh thần đồng đội. Có những bạn trẻ trước đó chưa từng quen biết, vậy mà chỉ sau vài ngày lênh đênh trên biển đã sẵn sàng dìu nhau từng bước khi say sóng, chia nhau từng viên thuốc, từng chai nước để tập quen với nhịp sống nơi đầu ngọn sóng.

Đêm xuống, biển tối đen như mực, con tàu vẫn rẽ sóng tiến về phía Trường Sa. Trên boong tàu, tiếng đàn lại vang lên. Những bài hát về lính đảo, về quê hương nối tiếp nhau giữa gió biển lồng lộng.

Nhiều người ngồi tựa lưng vào thành tàu ngước nhìn bầu trời đầy sao. Giữa không gian ấy, khoảng cách giữa đất liền và biển đảo dường như được nối gần hơn bằng âm nhạc, bằng tình yêu Tổ quốc của những người trẻ.

N.T