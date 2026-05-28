Xã hội

Hà Nội dự kiến thu phí 'giảm ùn tắc giao thông' trong vành đai 1 từ năm 2028

Trần Hoàng

TPO - Nhằm giảm áp lực lên hạ tầng giao thông khu vực lõi đô thị, UBND TP Hà Nội đề xuất hạn chế phương tiện cá nhân vào trung tâm thành phố, đồng thời áp dụng “phí giảm ùn tắc giao thông” đối với các phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ ùn tắc cao. Theo lộ trình, phạm vi trong Vành đai 1 sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 1/1/2028.

UBND TP Hà Nội đang chuẩn bị trình HĐND TP xem xét thông qua Nghị quyết quy định chính sách phát triển vận tải; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm nhằm góp phần giải quyết bài toán ùn tắc, ô nhiễm môi trường và hướng tới mục tiêu giao thông xanh, lấy vận tải hành khách công cộng làm chủ đạo trong giai đoạn 2026–2030.

Đáng chú ý, để giảm áp lực lên hạ tầng cốt lõi, dự thảo đưa ra giải pháp hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đi vào khu vực trung tâm, đi kèm với đó là chính sách áp dụng "phí giảm ùn tắc giao thông" đối với các phương tiện đi vào những vùng có nguy cơ ùn ứ cao.

Theo lộ trình, khu vực trong Vành đai 1 sẽ thực hiện từ ngày 1/1/ 2028; Vành đai 2 thực hiện từ ngày 1/1/2030; và trong Vành đai 3 từ ngày 1/1/2032.

Nghị quyết đưa ra chính sách hỗ trợ người sử dụng vận tải hành khách công cộng có trợ giá như miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố...

Ngoài ra, dự thảo quy định, từ ngày 1/1/2027, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện cấp, cấp lại và thu hồi phù hiệu đối với phương tiện kinh doanh vận tải có biển kiểm soát đăng ký tại thành phố Hà Nội.

Từ ngày 1/1/ 2028, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa phải có số lượng phương tiện tối thiểu từ 10 xe trở lên. Các đơn vị kinh doanh vận tải, ứng dụng công nghệ hỗ trợ kết nối phải chia sẻ dữ liệu hành trình, doanh thu và thông tin lái xe theo thời gian thực qua chuẩn API.

Đối với phương tiện kinh doanh vận tải mang biển kiểm soát ngoài thành phố Hà Nội đã được cấp phù hiệu hợp lệ trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thì được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn của phù hiệu đã được cấp; sau thời điểm phù hiệu hết hiệu lực không thực hiện gia hạn hoặc cấp mới phù hiệu.

Dự thảo Nghị quyết cũng đưa ra chính sách khuyến khích, hỗ trợ hoạt động thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), như: Xe tự hành và phương tiện tự động (shuttle tự hành, bus tự hành, robot giao hàng, xe quét vệ sinh tự động, phương tiện logistics tự hành); Mô hình giao thông liên hoàn đa phương thức MaaS; Trạm sạc và năng lượng giao thông (sạc siêu nhanh, đổi pin, smart charging, V2G, charging hub)...

