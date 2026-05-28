Xã hội

Cảnh báo nguy cơ đuối nước ở hồ Trị An

Văn Quân

TPO - Công an TP Đồng Nai ra cảnh báo nguy cơ đuối nước trước tình hình lượng du khách đổ về khu vực hồ Trị An cắm trại, vui chơi, câu cá tăng mạnh trong những ngày hè, nắng nóng.

Ngày 28/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, qua nắm tình hình thực tế, lực lượng Công an nhận định việc xuất hiện ngày càng nhiều điểm cắm trại, câu cá tự phát ven hồ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao do địa hình bãi bồi dễ sụt lún, mực nước thay đổi bất ngờ theo lịch điều tiết của nhà máy thủy điện, cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc vào chiều tối.

Trong những ngày hè nắng nóng du khách đến hồ Trị An tắm và vui chơi rất đông, công tác đảm bảo chống đuối nước rất quan trọng

Với phương châm “phòng ngừa là chính”, Công an phường Trị An (Công an TP Đồng Nai) đã thành lập các tổ tuyên truyền lưu động thường xuyên tuần tra dọc khu vực ven hồ, sử dụng loa cầm tay, phát tờ rơi, trực tiếp đến từng lều trại, điểm câu cá để tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng ứng phó khi xảy ra dông lốc, sự cố bất ngờ trên mặt nước.

Lực lượng chức năng đồng thời yêu cầu người dân nghiêm túc mặc áo phao đúng quy định khi tắm hồ, chèo SUP, kayak hoặc tham gia các hoạt động vui chơi trên mặt nước.

Song song với công tác tuyên truyền, Công an phường tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý tại các bến phà, bến tàu, phương tiện vận tải đường thủy nội địa; yêu cầu chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa, kiểm tra đầy đủ trang thiết bị cứu sinh, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp không bảo đảm an toàn kỹ thuật hoặc hành khách không mặc áo phao theo quy định.

Lực lượng Công an phường Trị An kiểm tra, tuyên truyền trong phòng chống đuối nước

Đối với các khu du lịch, cắm trại dã ngoại, cắm trại nghỉ dưỡng cao cấp hoạt động trên địa bàn, lực lượng Công an phối hợp yêu cầu bố trí lực lượng cứu hộ thường trực, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, đồng thời kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trại, bếp nướng nhằm phòng ngừa cháy nổ, cháy rừng trong mùa khô.
Thời gian tới, Công an phường Trị An sẽ tiếp tục duy trì các tổ tuần tra lưu động ứng trực 24/7, nhất là vào dịp cuối tuần và xuyên suốt mùa hè; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, quyết tâm giữ vững an toàn cho nhân dân và du khách khi đến vui chơi, trải nghiệm tại hồ Trị An.

Hồ Trị An là một hồ nước ngọt nhân tạo lớn nằm trên dòng sông Đồng Nai thuộc phường Trị An, TP Đồng Nai, cách trung tâm TP.HCM khoảng 70km về hướng Đông Bắc. Đây là nơi trữ nước chính phục vụ cho Nhà máy thủy điện Trị An và điều tiết nguồn nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân khu vực phía Nam.

Nhờ diện tích mặt nước rộng lớn lên đến hơn 320 km2 cùng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và thoáng đãng, hồ Trị An đã trở thành "thiên đường dã ngoại" cuối tuần được nhiều người yêu thích.

#đuối nước #Hồ Trị An #an toàn du lịch #công an Đồng Nai #bảo vệ du khách #kỹ năng phòng chống đuối nước

