Chật vật tìm phim Việt trăm tỷ đồng

TPO - Dù quý II chưa khép lại, thị trường phim Việt nửa cuối năm nóng lên với hàng loạt dự án từ kinh dị, tâm lý đến hài, hành động đồng loạt chốt lịch ra rạp. Giữa lúc phim ngoại đang áp đảo phòng vé, số lượng tác phẩm nội đạt doanh thu khả quan ngày càng hiếm, đường đua cuối năm được dự báo khốc liệt hơn bao giờ hết.

Không thể cản nổi Doraemon

Cuối tuần qua, phòng vé chứng kiến hiện tượng hiếm gặp. Top 5 doanh thu hoàn toàn vắng bóng phim Việt.

Trong bảng xếp hạng cuối tuần, khán giả có nhiều món lựa chọn, từ hoạt hình Nhật Bản, tâm lý gia đình Thái Lan, kinh dị Indonesia, kinh dị Hàn Quốc cho tới khoa học viễn tưởng Mỹ. Đây là giai đoạn hiếm hoi thị trường nội địa bị phim ngoại phủ kín.

Đứng đầu bảng là Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển - phần phim điện ảnh thứ 45 của thương hiệu mèo máy. Cuối tuần từ 22-24/5, phim thu hơn 51,5 tỷ đồng, bán khoảng 527.000 vé/gần 14.000 suất chiếu, chiếm tới hơn 71% tổng doanh thu phòng vé cuối tuần.

Sau ít ngày công chiếu, doanh thu cộng dồn của phim vượt 116 tỷ đồng, trở thành tác phẩm ngoại đầu tiên chạm mốc trăm tỷ tại Việt Nam trong năm nay.

Sức hút của Doraemon thực tế không quá bất ngờ. Nhiều năm qua, giai đoạn nửa cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 trở thành lãnh địa của thương hiệu này tại Việt Nam, nhờ lợi thế nghỉ hè, Ngày Quốc tế Thiếu nhi và lượng khán giả gia đình ổn định. Với đà tăng hiện tại, dịp lễ 1/6 đóng vai trò quyết định việc Doraemon hướng đến cột mốc 200 tỷ đồng.

Khác với năm 2025, khi có tới bốn phim hoạt hình Việt ra mắt, thị trường vẫn chưa ghi nhận bất kỳ dự án hoạt hình nội địa nào công bố lịch phát hành.

Khoảng trống phản ánh thực tế rằng hoạt hình và khoa học viễn tưởng Việt vẫn chưa có ai nhảy vào. Phim Việt có tác phẩm trăm tỷ ở nhiều thể loại như hài, chính kịch, tình cảm, kinh dị, thriller, hành động, chiến tranh hay tiểu sử, nhưng sci-fi và hoạt hình vẫn là vùng xám.

Vị trí thứ hai thuộc về Tạm biệt Gohan - bộ phim Thái Lan mang màu sắc chữa lành, kể câu chuyện giữa con người và chú chó trung thành. Cuối tuần vừa qua, phim thu khoảng 7,8 tỷ đồng với hơn 82.000 vé/ khoảng 2.500 suất chiếu. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 34,2 tỷ đồng, trở thành hiện tượng bất ngờ của dòng phim gia đình châu Á tại rạp Việt.

Doraemon vẫn không đối thủ ngoài rạp Việt.

Làng trùng tang - đại diện Indonesia - thu gần 3 tỷ đồng cuối tuần với hơn 37.500 vé bán ra. Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người đạt khoảng 2,8 tỷ đồng cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên hơn 17,6 tỷ đồng. Bộ phim khoa học viễn tưởng Star Wars: Mandalorian khép lại top 5 với khoảng 1,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, điện ảnh Việt vừa trải qua mùa phim 30/4 phân hóa mạnh. Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng trở thành hiện tượng lớn nhất khi vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu, góp mặt vào nhóm phim kinh dị ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt. Heo năm móng đạt khoảng 124 tỷ đồng, cho thấy kinh dị dân gian vẫn là dòng phim có sức hút với khán giả.

Không phải dự án nào cũng gặp may. Thẩm mỹ viện âm phủ đạt khoảng 12,6 tỷ đồng doanh thu sau nhiều tuần, trong khi phim tình cảm Một thời ta đã yêu chỉ thu gần 2 tỷ đồng. Doanh số thấp của hai bộ phim Việt gần đây phản ánh sự khắc nghiệt của thị trường sau lễ.

Trong phần còn lại của năm, nhiều tác phẩm ngoại được dự báo tiếp tục thống trị phòng vé Việt.

Ngoài Doraemon, các thương hiệu lớn như Conan, Minions, Spider-Man hay Avengers 5 được đánh giá có khả năng tiến gần hoặc vượt mốc trăm tỷ. 2026 là năm comeback của Marvel Studios khi MCU trở lại với hai dự án lớn sau giai đoạn hụt hơi, đặt kỳ vọng lấy lại sức hút vốn tại thị trường Việt Nam sau nhiều năm hạ nhiệt.

Dồn dập phim ra rạp

Giữa lúc phim ngoại vẫn áp đảo, đường đua phim Việt nửa cuối năm bắt đầu chật kín lịch chiếu.

Dù quý II còn chưa kết thúc, nhiều nhà sản xuất sớm công bố ngày ra rạp. Từ tháng 7, Quỷ bắt hồn mở màn đường đua với lịch phát hành ngày 17/7. Sang tháng 8 là Sợi chỉ đỏ (14/8), Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (21/8). Dịp Quốc khánh 2/9 ghi nhận sự xuất hiện của Hộ linh tráng sĩ, trong khi Lên hương dự kiến phát hành tháng 9.

Đến quý IV, mật độ dày hơn với Án mạng xém hoàn hảo (2/10), Bò sữa bay (6/11), Người được chọn (6/11), Trại giam hạnh phúc (20/11) và Người mẹ xấu chốt năm bằng lịch phát hành 31/12.

Riêng danh sách đã công bố cho thấy áp lực cạnh tranh lớn. Việc hai phim cùng giữ ngày 6/11 như Bò sữa bay và Người được chọn là dấu hiệu đầu tiên của tình trạng chen lịch. Việc ra rạp cùng lúc được nhiều chuyên gia dự đoán "phim nội đấu đầu" nhau suốt một năm qua.

Dồn dập phim Việt ra rạp dịp nửa cuối năm 2026.

Chưa kể, thị trường còn lượng lớn dự án đang quay hoặc hậu kỳ nhưng chưa công bố lịch phát hành như Thám tử Kiên 2, Quý tử vượt giàu, Mẹ mìn, Ngày con còn mẹ, Chị chị em em 3, Cao thủ bi a, Trại buôn người, Út Lan 2, Hoàng hậu cuối cùng… Nếu cùng dồn vào quý III hoặc quý IV, áp lực suất chiếu càng gay gắt.

Thực tế thị trường năm ngoái cho thấy đây không phải cuộc chơi dễ thắng. Trong nửa cuối năm, chỉ khoảng bảy phim được xem là đạt doanh thu khả quan, tức vượt ngưỡng khoảng 80 tỷ đồng gồm Mang mẹ đi bỏ, Làm giàu với ma 2, Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Cục vàng của ngoại, Truy tìm Long Diên Hương và Thiên đường máu.

Điều đó đồng nghĩa trung bình mỗi tháng chỉ có khoảng một phim thật sự thắng lớn, phần đông phải chật vật tìm khán giả hoặc rút rạp sớm.

Giữa lúc phim ngoại ngày càng mạnh, thói quen ra rạp của khán giả thay đổi liên tục và áp lực truyền miệng, nửa cuối năm 2026 là giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất của phim Việt trong nhiều năm. Khi quá nhiều cái tên chen nhau ra rạp, câu hỏi lớn nhất vẫn là ai đủ sức ở lại sau cuộc đua doanh thu.