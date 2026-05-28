Em bé chất làm concert riêng ở tuổi lên 8

TPO - Không chỉ là đêm nhạc dành cho thiếu nhi, concert Em bé chất còn mang đến thông điệp tôn vinh cá tính riêng và khơi gợi tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Với hình thức đổi đồ chơi lấy vé cùng hàng loạt hoạt động thiện nguyện, chương trình hứa hẹn trở thành điểm đến đáng chú ý dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay.

Với thông điệp tôn vinh cá tính riêng và lan tỏa tinh thần sẻ chia tới trẻ em Việt Nam, Em bé chất concert diễn ra vào ngày 30/5 tại Quảng trường châu Âu, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng).

Chương trình được xây dựng như sân chơi nghệ thuật dành cho các em nhỏ yêu ca hát, đam mê biểu diễn và muốn thể hiện bản thân. Không chỉ đơn thuần là đêm nhạc, Em bé chất concert còn hướng tới việc truyền tải thông điệp: “Mỗi em bé đều có một chất riêng”.

Đại diện ban tổ chức khẳng định điều quan trọng nhất không phải biến trẻ em thành phiên bản của bất kỳ ai, mà là tạo điều kiện để các em được sống đúng với cá tính, được nuôi dưỡng đam mê và phát triển theo cách riêng của mình.

Tâm điểm của chương trình là sự xuất hiện của Xệ Xệ - gương mặt nhí được nhiều khán giả yêu mến trên mạng xã hội trong những năm gần đây. Concert lần này đánh dấu cột mốc đặc biệt khi cậu bé chính thức bước sang tuổi thứ 8 và lần đầu có concert riêng mang tên mình.

Xệ Xệ bắt đầu hành trình nghệ thuật từ năm 5 tuổi và từng gây chú ý khi xuất hiện tại TikTok Awards 2023. Sau ba năm hoạt động, em dần ghi dấu ấn với hình ảnh hồn nhiên, năng lượng tích cực cùng khả năng biểu diễn tự tin trên sân khấu.

Trong concert đầu tiên, Xệ Xệ trình diễn những ca khúc quen thuộc nhưng được làm mới để phù hợp với quy mô concert. Đồng hành cùng Xệ Xệ trên sân khấu là hơn 200 bạn nhỏ đến từ nhiều nơi khác nhau, tạo nên không gian nghệ thuật mang đậm màu sắc tuổi thơ.

Ngoài các tiết mục chính, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ khách mời và các nhóm biểu diễn đồng hành. Đơn vị sản xuất cho biết toàn bộ sân khấu được đầu tư theo hướng gần gũi, vui tươi nhưng vẫn chú trọng cảm xúc và tính kết nối với khán giả nhí.

Em bé chất - Xệ Xệ là nghệ sĩ tâm điểm của concert.

Một trong những điểm đặc biệt của chương trình là hoàn toàn không bán vé thương mại. Thay vào đó, vé sẽ được trao tặng cho những em nhỏ có thành tích học tập tốt hoặc có hoàn cảnh khó khăn thông qua Hội đồng Đội Trung ương Việt Nam, các trường học và đơn vị đồng hành.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức hoạt động đổi đồ chơi lấy vé concert. Theo đó, các em nhỏ có thể mang đồ chơi cũ còn sử dụng tốt tới địa điểm tổ chức để nhận vé tham dự. Những món đồ chơi sau khi tiếp nhận được nhóm Từ thiện thật phân loại và gửi tới trẻ em vùng sâu, vùng xa, khu vực còn nhiều khó khăn trên cả nước.

Ban tổ chức kỳ vọng hoạt động này giúp các em nhỏ học cách sẻ chia từ những điều giản dị nhất. Mỗi món đồ chơi được trao đi không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ em khó khăn mà còn biến tấm vé tham dự concert thành biểu tượng của lòng nhân ái và sự kết nối cộng đồng.