30.000 người dự kiến đổ về Nha Trang

Gia Linh

TPO - Từ dấu ấn của năm 2025, đại nhạc hội Mega Booming tiếp tục mở rộng hành trình với điểm dừng chân tại Nha Trang, kỳ vọng thu hút khoảng 30.000 khán giả. Không chỉ là sự kiện âm nhạc quy mô lớn, chương trình còn được định vị như sản phẩm du lịch - văn hóa kết hợp quảng bá hình ảnh địa phương, mở màn cho mùa hè sôi động của thành phố biển Khánh Hòa.

Sau dấu ấn tại Huế trong năm 2025, Mega Booming trở lại với điểm dừng chân mới tại Nha Trang. Sự kiện tiếp tục định vị mô hình du lịch âm nhạc - xu hướng du lịch, khám phá điểm đến kết hợp trải nghiệm văn hóa, giải trí.

Theo ban tổ chức, sau hai đêm diễn tại Huế trong năm 2025, Mega Booming được định hướng không chỉ là chương trình biểu diễn nghệ thuật mà còn là sản phẩm du lịch - văn hóa có khả năng kích hoạt dòng khách, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo thêm giá trị cho kinh tế dịch vụ.

Mega Booming trở lại với điểm dừng chân mới tại Nha Trang.

Bước sang năm 2026, chương trình được đưa đến thành phố biển Nha Trang với kỳ vọng tạo nên một điểm hẹn mới của mùa hè. Chương trình nhận được sự bảo trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà - cho rằng việc đưa mô hình giải trí quy mô lớn đến Nha Trang phù hợp với định hướng phát triển các sản phẩm du lịch sáng tạo, gia tăng sức hút cho điểm đến.

"Sự kiện không chỉ trực tiếp kích cầu du lịch hè, mà còn là đòn bẩy truyền thông mạnh mẽ nhằm quảng bá hình ảnh Khánh Hòa mới - không gian kết nối chiến lược và phát triển toàn diện giữa Khánh Hòa và Ninh Thuận. Sự giao thoa giữa hạ tầng đô thị biển hiện đại, tài nguyên thiên nhiên hoang sơ và bản sắc văn hóa đặc sắc sẽ được giới thiệu sống động nhất đến khán giả, từ đó, định vị tiểu vùng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao của khu vực", bà Thái Thị Lệ Hằng nêu.

Mega Booming - Charmora City diễn ra vào ngày 13/6 tại Quảng trường 2/4, khu vực tháp Trầm Hương (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Mega Booming được nghiên cứu và phát triển theo hướng lấy âm nhạc làm trung tâm để kết nối các yếu tố công nghệ trình diễn, nghệ thuật thị giác và bản sắc văn hóa địa phương. Theo đó, mục tiêu dài hạn của chương trình là đưa mô hình này đi qua nhiều tỉnh, thành trên cả nước để mỗi điểm dừng chân trở thành một lễ hội tôn vinh thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam.

Tại lần dừng chân tại Nha Trang, chương trình mang đến đêm diễn với điểm nhấn thuộc về dàn 18 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc như Lê Hiếu, Văn Mai Hương, Phạm Anh Khoa, Kay Trần, Bùi Công Nam, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, JSOL, Hoàng Duyên... đặc biệt chương trình còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Hàn Quốc Blue D.

Đêm diễn không chỉ là tổng hợp các tiết mục biểu diễn riêng lẻ mà sẽ có những sân khấu kết hợp độc quyền giữa các nghệ sĩ cùng các ca khúc quốc tế được tuyển chọn nhằm tạo nên không khí giao thoa văn hóa. Đêm diễn dự kiến khép lại bằng màn pháo hoa tầm cao mở màn cho mùa du lịch hè tại Khánh Hòa, đồng thời ban tổ chức cũng đang hoàn thiện thủ tục để bổ sung tiết mục trình diễn drone.

Mega Booming - Charmora City diễn ra lúc 19h ngày 13/6 tại Quảng trường 2/4, khu vực tháp Trầm Hương (TP Nha Trang, Khánh Hòa) dự kiến thu hút khoảng 30.000 khán giả. Chương trình không bán vé, khán giả đăng ký nhận vé trước qua website của ban tổ chức và nhận mã QR để check-in tham dự.

