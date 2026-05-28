Người đàn ông 'khóa đuôi' ô tô giữa đường ở Hà Tĩnh bị phạt 50 triệu đồng

TPO - Do mâu thuẫn khi đỗ xe ngày mùng 2 Tết, Nguyễn Viết Linh đã điều thêm một ô tô khác để chặn đầu, khóa đuôi xe của người đi đường, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư ở Hà Tĩnh.

Chiều 28/5, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) số tiền 50 triệu đồng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10h20 đến 13h30 ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, Nguyễn Viết Linh điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 38A-612.xx đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông.

Sự việc khiến ô tô của một nam thanh niên 29 tuổi chở người thân đi chúc Tết không thể di chuyển. Khi người này yêu cầu dời xe, hai bên xảy ra tranh cãi.

Nguyễn Viết Linh tại phiên tòa (Ảnh: Đức Hùng).

Sau đó, Linh tiếp tục điều khiển thêm một ô tô khác mang biển kiểm soát 38A-258.xx đỗ chắn phía sau xe của nam thanh niên nhằm không cho phương tiện rời đi.

Dù lực lượng công an đã có mặt để xử lý, hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, gây ồn ào tại khu dân cư, thu hút nhiều người hiếu kỳ theo dõi, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giao thông địa phương.

Liên quan đến sự việc này, trước đó ngày 26/2, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.