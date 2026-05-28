Cắt khối u phổi chiếm gần hết lồng ngực vì bỏ lỡ thời điểm vàng phát hiện bệnh

TPO - Khối u phổi khổng lồ đường kính hơn 20cm, chèn ép tim và gần như toàn bộ phổi phải vừa được các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật thành công. Đây là ca bệnh có độ khó cao, đòi hỏi ê-kíp điều trị phải phối hợp chặt chẽ để xử lí triệt để khối u, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ suy hô hấp và biến chứng nguy hiểm trong, sau mổ.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nam 74 tuổi mang khối u phổi khổng lồ chiếm gần toàn bộ khoang ngực phải. Khối u có kích thước hơn 20cm, nặng khoảng 3kg, chèn ép tim và phổi khiến người bệnh đối mặt nguy cơ suy hô hấp nghiêm trọng.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bệnh nhân Trịnh Quang M. (74 tuổi, quê Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, tức ngực, khó thở tăng dần. Dù vẫn tỉnh táo và đi lại được, song người bệnh có biểu hiện suy giảm thể trạng với tình trạng ăn uống kém, mệt mỏi và sụt cân.

Theo khai thác bệnh sử, hơn một năm trước bệnh nhân từng phát hiện có khối u phổi kích thước khoảng 10cm. Tuy nhiên, thay vì điều trị chuyên khoa, người bệnh tự dùng thuốc tại nhà và không phẫu thuật. Đến khi xuất hiện các cơn ho khan kéo dài, khó thở và tức ngực ngày càng nặng, bệnh nhân mới đến Bệnh viện K thăm khám.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy khối u đã phát triển rất lớn, chiếm gần toàn bộ khoang ngực phải, gây xẹp gần như hoàn toàn phổi phải và chèn ép tim. Tình trạng này khiến khả năng trao đổi oxy suy giảm nghiêm trọng, người bệnh thường xuyên hụt hơi khi vận động.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và sinh thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc u xơ đơn độc của phổi (u huyết quản tạo mạch) và cần phẫu thuật sớm.

Bác sĩ, TS.Nguyễn Khắc Kiểm, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện K cho biết đây là trường hợp phức tạp bởi bệnh nhân lớn tuổi, khối u kích thước rất lớn và nằm ở vị trí nguy hiểm khi chèn ép tim, phổi cùng nhiều cơ quan lân cận.

Theo bác sĩ Kiểm, điều đáng tiếc là người bệnh đã bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị từ hơn một năm trước. Nếu được phẫu thuật sớm khi khối u còn nhỏ, việc can thiệp sẽ đơn giản và ít nguy cơ hơn nhiều. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, phẫu thuật vẫn là cơ hội duy nhất để cứu sống bệnh nhân bởi nếu tiếp tục để khối u phát triển, nguy cơ suy hô hấp và đe dọa tính mạng là rất lớn.

Ca mổ được đánh giá có độ khó cao do ê-kíp phẫu thuật vừa phải cắt bỏ triệt để khối u khổng lồ, vừa bảo tồn tối đa phần nhu mô phổi lành còn lại. Ngoài ra, các bác sĩ phải đặc biệt thận trọng để tránh tổn thương các mạch máu lớn vùng trung thất và dây thần kinh hoành nhằm hạn chế nguy cơ suy hô hấp sau mổ.

Sau nhiều giờ phẫu thuật với sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp ngoại khoa và gây mê hồi sức, khối u kích thước 26x18cm, nặng gần 3kg đã được cắt bỏ hoàn toàn. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, phục hồi chức năng hô hấp tại Khoa Ngoại Lồng ngực.

Các bác sĩ cho biết sau mổ, người bệnh được hướng dẫn tập thở, phục hồi chức năng phổi nhằm cải thiện khả năng hô hấp và nâng cao thể trạng.

Bác sĩ khám lại cho bệnh nhân.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng hô hấp kéo dài như ho khan, ho có đờm, tức ngực hoặc khó thở. Những dấu hiệu này rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lí hô hấp thông thường nhưng cũng có thể là cảnh báo sớm của ung thư phổi.

Đặc biệt, nam giới trên 50 tuổi, người hút thuốc lá, thuốc lào hoặc thường xuyên sống trong môi trường ô nhiễm nên tầm soát ung thư phổi định kì hằng năm để phát hiện bệnh sớm. Theo các bác sĩ, việc phát hiện khối u ở giai đoạn đầu không chỉ giúp tăng hiệu quả điều trị mà còn giảm đáng kể chi phí và nguy cơ biến chứng.

TS.Nguyễn Khắc Kiểm nhấn mạnh, hiệu quả điều trị ung thư phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó chẩn đoán chính xác và điều trị đúng thời điểm đóng vai trò quyết định. Bên cạnh đó, người bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh, tránh khói bụi, thuốc lá, thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp và tập luyện hô hấp thường xuyên để hỗ trợ quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe.

​

​