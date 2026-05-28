Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ 'chưa từng thấy'

TPO - Một quan chức cấp cao của Iran cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn quân sự nào mới nhằm vào Tehran sẽ dẫn đến một phản ứng khác biệt và mạnh mẽ "chưa từng thấy" trước đây.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia IRIB, ông Ali Naderi - Phó Giám đốc phụ trách quan hệ công chúng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nhấn mạnh: "Nếu đối phương một lần nữa sử dụng hành động quân sự, phương thức đối đầu của Cộng hòa Hồi giáo sẽ khác với những gì họ đã chứng kiến ​​từ trước tới nay, họ sẽ phải đối mặt với một diện mạo và hình ảnh mới về sức mạnh chiến đấu của Iran trên chiến trường".

Ông Ali Naderi nói rằng Iran đã trở nên mạnh mẽ hơn và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều cả về tấn công lẫn phòng thủ so với trước đây.

"Tay chúng tôi đã đặt tay trên cò súng", ông Ali Naderi nhấn mạnh.

Theo ông Naderi, Iran đã rút ra nhiều bài học từ các cuộc xung đột gần đây với Mỹ và Israel, đồng thời cải tổ toàn diện phương thức tác chiến, hệ thống phòng thủ cũng như năng lực bảo vệ lực lượng quân sự.

Ông Naderi cũng cho biết trong cuộc chiến tranh áp đặt lần thứ ba, một phần vũ khí và đạn dược tiên tiến của đối phương đã rơi vào tay Iran.

"Với chuyên môn, kiến ​​thức và năng lực cao của các lực lượng trong nước, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đạt đến giai đoạn kiểm soát hoàn toàn toàn bộ chu trình sản xuất vũ khí nội địa", ông lưu ý.

Khi được hỏi về việc đảo ngược kỹ thuật chế tạo vũ khí tiên tiến của đối phương, ông Naderi cho biết Iran đã vượt qua giai đoạn đó.

"Hiện nay, một số quốc gia đang nghiên cứu ngược kỹ thuật các hệ thống và vũ khí của Iran", ông nói.

Các dây chuyền sản xuất vũ khí hoạt động hết công suất

Ông Naderi cho biết Cộng hòa Hồi giáo Iran đã tự sản xuất tất cả vũ khí của mình, và một phần lớn trong số vũ khí này vẫn còn nguyên vẹn.

"Cũng giống như đánh giá sai lầm của đối phương về sức mạnh tên lửa và máy bay không người lái của Iran, đánh giá của họ về sự suy yếu của khả năng này cũng sai lầm.... Chúng tôi hy vọng sẽ không có những tình huống buộc Cộng hòa Hồi giáo phải một lần nữa chứng minh những tính toán sai lầm này trước đối phương trên chiến trường", ông nói.

Quan chức Iran cho biết, các dây chuyền sản xuất tên lửa và máy bay không người lái hiện đang hoạt động với công suất cao hơn trước. Một trong những mục tiêu chính của Mỹ và Israel trong các cuộc chiến tranh áp đặt lần thứ hai và thứ ba là phá vỡ các dây chuyền sản xuất tên lửa và máy bay không người lái của Tehran nhưng họ chưa bao giờ đạt được.