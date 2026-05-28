Kết nối lợi thế Việt Nam – Thái Lan bằng tầm nhìn mới

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng một bên mạnh sức bật, một bên giàu kinh nghiệm, nếu biết kết nối hai lợi thế bằng tầm nhìn mới, Việt Nam và Thái Lan có thể cùng hình thành các chuỗi cung ứng, trung tâm sản xuất và phân phối, nền tảng thương mại, dịch vụ và động lực tăng trưởng mới…

Đẩy mạnh cải cách để tạo ra động lực tăng trưởng mới

Chiều 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan năm 2026.

Diễn đàn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo gần 700 doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan.

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh thế giới hiện đang đối mặt với những biến động, bất ổn và thay đổi nhanh chóng. Trong khi đó, những tiến bộ công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), nền kinh tế số và các ngành công nghiệp xanh, đang nhanh chóng làm thay đổi cấu trúc kinh tế toàn cầu. Các quốc gia cần thích ứng nhanh chóng để duy trì khả năng cạnh tranh và chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai.

Trong bối cảnh những bất ổn này, ASEAN cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa và dựa vào nhau nhiều hơn để tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó với các tác động từ bên ngoài khu vực.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho rằng Thái Lan và Việt Nam có mối liên hệ mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau, cả hai nước đều hưởng lợi từ sự phát triển của nhau. Thái Lan và Việt Nam đều đang đẩy mạnh cải cách kinh tế để tạo ra “động lực tăng trưởng mới” thông qua các ngành công nghệ cao như bán dẫn, xe điện, kinh tế số, thực phẩm và nông nghiệp thông minh, kinh tế y tế và năng lượng sạch.

Do đó, hợp tác trong tương lai nên tập trung vào việc chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Thái Lan đánh giá, hợp tác Thái Lan - Việt Nam sẽ không thể thành công nếu thiếu vai trò mạnh mẽ của khu vực tư nhân, vốn là động lực quan trọng thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối kinh tế giữa hai nước.

Cùng kiến tạo một không gian kinh tế bổ trợ

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thế giới đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc sâu rộng. Chuỗi cung ứng được sắp xếp lại; công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và an ninh năng lượng đang định hình lại lợi thế cạnh tranh của từng quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Thái Lan cần vượt lên tư duy hợp tác song phương truyền thống, cùng kiến tạo một không gian kinh tế bổ trợ, ở đó hai nước không cạnh tranh bằng cách đi riêng lẻ mà cùng nâng vị thế của nhau trong chuỗi giá trị ASEAN, năng lực tự cường của ASEAN và cùng đóng góp cho tăng trưởng bền vững của khu vực.

Chỉ rõ những lợi thế phát triển của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng một bên mạnh sức bật, một bên giàu kinh nghiệm và chiều sâu. Nếu biết kết nối hai lợi thế này bằng tầm nhìn mới, Việt Nam và Thái Lan có thể cùng hình thành các chuỗi cung ứng, trung tâm sản xuất và phân phối, nền tảng thương mại, dịch vụ và động lực tăng trưởng mới cho cả hai nước cũng như cho ASEAN.

Những năm qua, hợp tác kinh tế Việt Nam - Thái Lan đã phát triển thực chất và ngày càng có chiều sâu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kết quả hiện nay mới chỉ là nền tảng ban đầu, còn nhiều khoảng trống chưa được khai thác. Thương mại vẫn chủ yếu dựa trên trao đổi hàng hóa, đầu tư hai chiều chưa phản ánh hết năng lực của doanh nghiệp hai nước, liên kết sản xuất, tài chính số, du lịch, dịch vụ còn rời rạc, giá trị cộng hưởng trong chuỗi cung ứng ASEAN chưa thật sự rõ nét.

Thúc đẩy ba kết nối

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung thúc đẩy các định hướng: cùng xây dựng chuỗi giá trị Việt Nam - Thái Lan trong không gian ASEAN. Hợp tác hai nước cần vượt lên trên trao đổi hàng hóa thông thường, hướng tới cùng sản xuất, cùng chế biến, cùng phân phối và cùng xây dựng thương hiệu.... để cùng tạo ra những sản phẩm, chuỗi cung ứng và giá trị mới mang dấu ấn ASEAN.

Hai nước cần thúc đẩy ba kết nối (kết nối sản xuất; kết nối hạ tầng; kết nối chuyển đổi) để hình thành một không gian kinh tế bổ trợ giữa Việt Nam và Thái Lan. Ba kết nối này sẽ giúp Việt Nam và Thái Lan vượt ra ngoài quan hệ thị trường thông thường, hình thành hai mắt xích bổ trợ trong mạng lưới sản xuất, dịch vụ và tăng trưởng mới của ASEAN.

Hợp tác kinh tế hai nước phải đi sâu vào đời sống người dân thông qua du lịch, dịch vụ và tài chính số. Hai nước cần kết nối tốt hơn đường bay, tuyến du lịch chung, bán lẻ, ẩm thực, văn hóa, giáo dục với thanh toán QR xuyên biên giới, ví điện tử, thương mại số và tài chính số. Khi du khách Việt Nam thanh toán thuận tiện tại Bangkok, du khách Thái Lan mua sắm dễ dàng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng hay Phú Quốc, hợp tác kinh tế không còn là những định hướng mà đi vào từng giao dịch, từng mặt hàng và từng cơ hội kinh doanh cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị sau diễn đàn, hai bên cần sớm xây dựng danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2026-2030 về logistics, nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng sạch, thương mại số, du lịch và đào tạo nhân lực để biến tầm nhìn hợp tác thành kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp hai nước bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn, tư duy sáng tạo và trách nhiệm phát triển cao hơn. Hợp tác Việt Nam - Thái Lan cần được đo bằng những dự án cụ thể, công nghệ mới, việc làm mới, sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp thiết thực hơn cho người dân; qua đó cùng tạo thêm sức sống mới cho một ASEAN năng động, tự cường và kết nối.