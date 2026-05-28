Lừa đảo tiền tỷ ‘chạy’ tại ngoại chủ doanh nghiệp phạm tội lừa đảo

TPO - Bị can Trần Nhật Linh (SN 1995) là nhân viên tín dụng ngân hàng, bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt tiền tỷ khi chạy tại ngoại cho Chủ tịch Công ty Tầm nhìn Gia Nguyễn Group.

Ngày 28/5, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Gia Khánh (SN 1985, ở phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), Trần Nhật Linh (SN 1995, ở xã Đan Phượng, Hà Nội) và Hoàng Kim Vịnh (SN 1983, ở xã Cẩm Giàng, Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 4/2022, Trần Nhật Linh là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có quen biết với Hoàng Kim Vịnh là cộng tác viên chuyên giới thiệu người có nhu cầu vay vốn cho Linh thẩm định hồ sơ giải ngân.

Thông qua Vịnh, Linh đến, thẩm định căn nhà cho bà V. (SN 1967, ở Hà Nội). Qua nhiều lần trao đổi, bà V. hỏi Linh có mối quan hệ nào để thay đổi biện pháp ngăn chặn cho Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tầm nhìn Gia Nguyễn Group - nơi bà V. góp vốn đầu tư kinh doanh) hay không. Ông Dũng thời điểm này đang bị Công an quận Hà Đông cũ khởi tố, tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thấy bà V. hỏi, Linh nói có quen biết Nguyễn Gia Khánh đang làm việc tại Văn phòng Chính phủ (thực tế Khánh làm ở cơ quan khác) có quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao.

Bà V. nghe xong nhờ Linh liên hệ với Khánh để xin cho ông Dũng được tại ngoại. Khánh đồng ý nhận lời rồi nhờ lòng vòng qua nhiều đầu mối trung gian khác để nhờ tư vấn, làm các thủ tục xin tại ngoại cho Dũng.

Đổi lại, bà V. phải gửi tiết kiệm 5 tỷ đồng vào ngân hàng theo yêu cầu của Linh để chứng minh gia đình có khả năng thay đổi biện pháp ngăn chặn cho ông Dũng.

Ngày 6/6/2022, bà V. cùng chồng, con trai đến ngân hàng gặp Linh để gửi tiết kiệm 5 tỷ đồng rồi đưa Linh giữ sổ tiết kiệm.

Ngày 8/6/2022, bà V. nói cho nhóm Linh biết, gia đình Nguyễn Văn Dũng lo được 7 tỷ đồng xin cho ông này được tại ngoại. Khi đó Khánh phản hồi, gia đình cố lo thêm 3 tỷ đồng để nộp tiền khắc phục hậu quả cho Dũng và bà V. đã chuẩn bị tiền.

Từ ngày 9/6 - 14/7/2022, bà V. đã đưa tổng số tiền 275.000 USD và 3 tỷ đồng cho Linh, Vịnh và Khánh. Tuy nhiên, sau khi đưa tiền ông Nguyễn Văn Dũng không được thay đổi biện pháp ngăn chặn nên bà V. yêu cầu các bị can trả lại tiền.

Ngày 5/4/2024, bà V. gửi đơn đến Cơ quan điều tra để tố giác hành vi phạm tội của các bị can.

Đối với bị can Nguyễn Văn Dũng không được thay đổi biện pháp ngăn chặn và sau đó bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, các bị can đã khắc phục một phần hậu quả trong vụ án. Bà V. yêu cầu Linh phải tiếp tục trả lại số tiền chiếm đoạt còn lại của bà.