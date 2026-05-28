Thông tin mới về việc thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Thành phố thực hiện trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhằm tạo điều kiện để báo chí phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền.

Chiều 28/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã có thông cáo báo chí về Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng cùng ngày.

Theo thông cáo, tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Đề án và Quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Trong phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Thành phố thực hiện trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhằm tạo điều kiện để báo chí phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền.

Ông Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Trần Lưu Quang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến đối với các tờ trình về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới và về dự thảo Đề án, quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, ông Trần Lưu Quang cho biết, việc xây dựng dự án Luật này là đòi hỏi cấp bách để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay. Ông Quang đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi; bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương và yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

