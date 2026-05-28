Xã hội

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội được thăng cấp bậc hàm, nâng lương

Thanh Hà

TPO - Công an TP Hà Nội vừa công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2026 cho hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Ngày 28/5, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2026 trong toàn lực lượng Công an Thủ đô. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương cấp bậc

Theo Công an TP Hà Nội, đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đối với những nỗ lực, cống hiến và thành tích xuất sắc của các cán bộ, chiến sĩ trong niên hạn vừa qua.

Trong đợt này, toàn lực lượng Công an TP Hà Nội có hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương. Trong đó có 318 cán bộ đại diện nhận quyết định cấp hàm từ Thiếu tá đến Đại tá tại buổi lễ.

Đặc biệt, buổi lễ trang trọng vinh danh các tấm gương lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm: 8 cán bộ, chiến sĩ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba;

9 cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND” và được Bộ Công an thực hiện chính sách thăng cấp bậc hàm, nâng lương trước thời hạn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận tinh thần trách nhiệm, vượt nắng thắng mưa, khắc phục khó khăn của toàn lực lượng, đặc biệt là kể từ khi Công an thành phố hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy Công an địa phương 2 cấp.

“Cấp bậc hàm, bậc lương càng cao, vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng phải nặng nề hơn. Yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ hãy đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong công tác, chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

