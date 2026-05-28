Hạn chót phải hoàn tất phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên cả nước

Luân Dũng

TPO - Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10/6.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Để bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ và đúng tiến độ, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến 10/6 các địa phương phải hoàn tất phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 185, các địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10/6, gửi Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp. Trong đó bao gồm cả phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và giải quyết chính sách hỗ trợ theo quy định.

Định kỳ trước 17 giờ thứ sáu hằng tuần các tỉnh, thành phải báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ (qua Vụ Chính quyền địa phương) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Bộ Nội vụ lưu ý về tiến độ triển khai phương án tổng thể; xây dựng Đề án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân; dự kiến kết quả thực hiện sắp xếp; dự kiến số lượng giảm và số lượng còn lại sau sắp xếp...

Về tiến độ thực hiện và phương án bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: cần nêu rõ số lượng tiếp nhận vào công chức, viên chức; số lượng thực hiện hợp đồng vị trí chuyên môn; số lượng bố trí về thôn, tổ dân phố và tình hình giải quyết chế độ, chính sách, kinh phí thực hiện.

