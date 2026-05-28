Công an Đồng Tháp nâng bậc hàm, lương cho hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ

Trong đợt này, có 12 cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương do Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định; số cán bộ, chiến sĩ còn lại do Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp ký quyết định theo thẩm quyền.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao quyết định cho các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương là sự ghi nhận với những đóng góp, cống hiến của mỗi cá nhân. Đi kèm đó là trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân cũng lớn hơn.

Thiếu tướng Nguyên yêu cầu, mỗi cán bộ, chiến sĩ được nhận vinh dự lần này nói riêng và toàn lực lượng Công an tỉnh nói chung, cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ. Từng đồng chí phải tận tâm, tận tụy với công việc, sẵn sàng chiến đấu và thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân tại địa phương.