GPMB đường Vành đai 2,5: Bí thư phường nhận lỗi vì chưa mềm mại, uyển chuyển, mong người dân bỏ qua

TPO - “Trong quá trình giải quyết kiến nghị của nhân dân, tôi thừa nhận mình chưa được mềm mại, uyển chuyển nên có người hài lòng, có người không. Tôi có gì chưa hay, chưa phải mong bà con bỏ qua”, ông Võ Đăng Dũng nói, Bí thư Đảng ủy phường Khương Đình- Hà Nội nói.

Ngày 28/5, UBND phường Khương Đình (Hà Nội) tổ chức hội nghị sơ kết công tác GPMB dự án đường Vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi trên địa bàn phường.

Theo UBND phường Khương Đình, Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng có chiều dài 1,52 km, rộng 40m với tổng mức đầu tư 2.432,6 tỷ đồng. Dự án phải thu hồi 60.902m2 của 736 trường hợp (gồm 16 tổ chức và 720 hộ gia đình).

Đến ngày 27/5, phường đã hoàn thành công tác GPMB dự án theo đúng chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố. Phường cũng đã bố trí 418 căn hộ tái định cư và 202 ô đất tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện. Hiện tại, phường tiếp tục phối hợp với UBND phường Thượng Cát hoàn thiện các thủ tục bố trí đất ở tái định cư để thực hiện bốc thăm theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Minh, Tổ trưởng Tổ dân cư số 10 cho biết, 100% diện tích đất của gia đình nằm trong chỉ giới GPMB. Ban đầu, gia đình cũng lo lắng về chính sách bồi thường, tái định cư. Tuy nhiên, lãnh đạo phường luôn có mặt, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân nên "nút thắt" dần được tháo bỏ.

Dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng- Nguyễn Trãi đang được triển khai

Ông Nguyễn Sỹ Quyền (ngõ 345 Khương Trung, phường Thanh Xuân) cho biết, gia đình có diện tích đất bị thu hồi 40m2. Thực hiện chủ trương của Nhà nước, gia đình ông đã bàn giao nhà đất từ rất sớm, đồng thời vận động nhiều hộ dân trong ngõ cùng thực hiện.

Đặc biệt, ông đã nhường suất tái định cư bằng đất mà xin tái định cư bằng căn hộ chung cư. “Nhiều người còn khó khăn hơn mình, cùng với số lô đất có ít nên tôi chủ động nhường suất tái định cư bằng đất cho người khác. Biết thiệt thòi hơn nhưng tôi vẫn vui vẻ đón nhận”, ông Quyền chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy phường nhận lỗi

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Đăng Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Khương Đình cho biết, phường xác định dự án đường Vành đai 2,5 là dự án lớn, là động lực để phát triển kinh tế, giải quyết điểm nghẽn trên địa bàn.

Theo ông Dũng, để triển khai dự án, Đảng ủy phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo phường. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động liên quan đến dự án làm việc không kể ngày đêm, không ngày nghỉ lễ, Tết. Đến nay, công tác GPMB dự án đã hoàn thành cơ bản vượt kế hoạch đề ra.

Ông Võ Đăng Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Khương Đình

Để có được kết quả trên, ông Dũng cho rằng quan trọng nhất là sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân. Bên cạnh đó, là công tác kiểm đếm, bồi thường được thực hiện công khai, minh bạch.

Ông Võ Đăng Dũng cũng cho biết, hiện nay vẫn còn một số trường hợp người dân tâm tư, liên quan đến chính sách GPMB. Bên cạnh đó, bản thân ông tuy bám sát hiện trường để chỉ đạo giải quyết, nhưng cũng có lúc còn nóng nảy. “Trong quá trình giải quyết kiến nghị của nhân dân, tôi thừa nhận mình chưa được mềm mại, uyển chuyển nên có người hài lòng, có người không. Tôi có gì chưa hay, chưa phải mong bà con bỏ qua”, ông Võ Đăng Dũng nói.

Sau khi GPMB, công tác thi công dự án sẽ được triển khai. Phường đề ra mục tiêu sẽ thông tuyến vào ngày 10/10/2026. Do đó, thời gian tới, phường rất mong bà con nhân dân 2 bên đường tiếp tục ủng hộ, sẻ chia để dự án đạt tiến độ đề ra.