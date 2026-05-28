Hà Nội triển khai công viên đầu tiên trên trục cảnh quan sông Hồng

TPO - Dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng thuộc Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang triển khai các hạng mục đầu tiên. Công trình có quy mô gần 20ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.727 tỷ đồng, nằm tại khu vực chân cầu Thăng Long.
Ghi nhận những ngày cuối tháng 5, trên công trường đã xuất hiện nhiều máy xúc, xe cơ giới cùng công nhân triển khai san gạt, xử lý mặt bằng và thi công các hạng mục hạ tầng đầu tiên.
Dự án dự kiến thu hồi gần 20 ha đất liên quan tới 79 trường hợp hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Trong phạm vi công trình, khu vực sát bờ sông Hồng hiện cũng đang thi công hạng mục cống thoát nước thuộc Khu đô thị Ciputra.
Phối cảnh công viên công cộng Phú Thượng và vị trí trên bản đồ. Ảnh: CĐT