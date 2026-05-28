Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Hà Nội triển khai công viên đầu tiên trên trục cảnh quan sông Hồng

Trọng Tài

TPO - Dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng thuộc Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang triển khai các hạng mục đầu tiên. Công trình có quy mô gần 20ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.727 tỷ đồng, nằm tại khu vực chân cầu Thăng Long.

Dự án công viên công cộng Phú Thượng đang triển khai các hạng mục đầu tiên tại khu vực bãi sông Hồng.
tp-cv.jpg
Quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng tỷ lệ 1/500 là dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Quy hoạch đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 17/12/2025.
tp-cv-50.jpg
Khu đất quy hoạch xây dựng công viên nằm tại bãi sông Hồng, có vị trí tiếp giáp các trục giao thông quan trọng như Vành đai 3, khu vực chân cầu Thăng Long và đường An Dương Vương.
tp-cv-15.jpg
Dự án có quy mô gần 20ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.727 tỷ đồng, hướng tới hình thành không gian công cộng quy mô lớn ven sông Hồng﻿.
tp-cv-18.jpg
tp-cv-19.jpg
tp-cv-9.jpg
Ghi nhận những ngày cuối tháng 5, trên công trường đã xuất hiện nhiều máy xúc, xe cơ giới cùng công nhân triển khai san gạt, xử lý mặt bằng và thi công các hạng mục hạ tầng đầu tiên.
tp-cv-30.jpg
Tại khu vực ven sông, các tuyến đường công vụ, bãi tập kết vật liệu và hệ thống thoát nước cũng đang được triển khai đồng loạt.
tp-cv-41.jpg
Theo quy hoạch, công viên sẽ bao gồm nhiều không gian chức năng như công viên cảnh quan ven sông, rừng tre - trúc, công viên hoa bốn mùa, quảng trường trung tâm, quảng trường nhạc nước cùng khu cắm trại và sinh hoạt cộng đồng. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển không gian công cộng ven sông Hồng của Hà Nội.
tp-cv-23.jpg
tp-cv-10.jpg
tp-cv-14.jpg
Dự án dự kiến thu hồi gần 20 ha đất liên quan tới 79 trường hợp hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Trong phạm vi công trình, khu vực sát bờ sông Hồng hiện cũng đang thi công hạng mục cống thoát nước thuộc Khu đô thị Ciputra.
tp-cv-45.jpg
Sau khi hoàn thành, Công viên công cộng Phú Thượng được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh” ven sông phía Bắc Thủ đô, đồng thời tạo điểm kết nối cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng dọc trục sông Hồng.
img-7584.jpg
tp-cv1.jpg
Phối cảnh công viên công cộng Phú Thượng và vị trí trên bản đồ. Ảnh: CĐT
Trọng Tài
#Công viên #Sông Hồng #Phú Thượng #Hà Nội #dự án #trục cảnh quan

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe