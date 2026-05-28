Miền Bắc sẽ đón mưa dông liên tiếp

TPO - Sau đợt mưa dông vào chiều tối và tối nay 28/5, miền Bắc sẽ tiếp tục đón mưa dông vào chiều tối và tối 29/5, trước khi nắng nóng trở lại vào 1/6.

Vào chiều tối 28/5, mây dông đã phát triển mạnh tại nhiều tỉnh miền Bắc, phía Tây Thanh Hóa và Nghệ An. Thủ đô Hà Nội cũng xuất hiện mưa dông kèm lốc sét. Dự báo trong tối và đêm 28/5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Nhờ mưa dông thời tiết ngày 29/5 tại miền Bắc khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.

Vào chiều tối và đêm 29/5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo ngày 30/5, miền Bắc trời nắng ít mưa, từ ngày 1-3/6, khu vực trung du và đồng bằng có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Sau đó, từ khoảng chiều tối và đêm các ngày 3-4/6, miền Bắc lại đón mưa rào và dông rải rác.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông vào chiều tối ngày 28/5. Ảnh minh hoạ: Nam Giang

Tại Thanh Hóa, Nghệ An, chiều tối và đêm các ngày 28-29/5 cũng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to, nắng nóng chấm dứt. Từ ngày 1/6, khu vực này có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ trong chiều tối và đêm các ngày 28-29/5 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Từ ngày 1/6, duyên hải Nam Trung Bộ cũng có nắng nóng cục bộ 35-36 độ, chiều tối có mưa dông rải rác.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, trong tối và đêm 27/5, khu vực miền núi phía Bắc và Hà Nội đã đón một đợt mưa dông, một số trạm có lượng mưa lớn như Xuân Lao (Điện Biên) 206 mm, Km22 (Sơn La) 83mm; Ban Hàng Đồi (Phú Thọ) 83mm, Thanh Hà (Phú Thọ) 78mm.

Mưa cường độ lớn kết hợp với lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá đã khiến tỉnh Lào Cai chịu nhiều thiệt hại

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lớn, kèm dông lốc làm một người bị thương; 57 nhà, điểm trường, xưởng sản xuất bị tốc mái, hư hỏng; hơn 3,36ha lúa, rau màu bị thiệt hại và một cầu treo bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.