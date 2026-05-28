Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc sẽ đón mưa dông liên tiếp

Nguyễn Hoài

TPO - Sau đợt mưa dông vào chiều tối và tối nay 28/5, miền Bắc sẽ tiếp tục đón mưa dông vào chiều tối và tối 29/5, trước khi nắng nóng trở lại vào 1/6.

Vào chiều tối 28/5, mây dông đã phát triển mạnh tại nhiều tỉnh miền Bắc, phía Tây Thanh Hóa và Nghệ An. Thủ đô Hà Nội cũng xuất hiện mưa dông kèm lốc sét. Dự báo trong tối và đêm 28/5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Nhờ mưa dông thời tiết ngày 29/5 tại miền Bắc khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.

Vào chiều tối và đêm 29/5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo ngày 30/5, miền Bắc trời nắng ít mưa, từ ngày 1-3/6, khu vực trung du và đồng bằng có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Sau đó, từ khoảng chiều tối và đêm các ngày 3-4/6, miền Bắc lại đón mưa rào và dông rải rác.

dsc07085.jpg
Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông vào chiều tối ngày 28/5. Ảnh minh hoạ: Nam Giang

Tại Thanh Hóa, Nghệ An, chiều tối và đêm các ngày 28-29/5 cũng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to, nắng nóng chấm dứt. Từ ngày 1/6, khu vực này có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ trong chiều tối và đêm các ngày 28-29/5 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Từ ngày 1/6, duyên hải Nam Trung Bộ cũng có nắng nóng cục bộ 35-36 độ, chiều tối có mưa dông rải rác.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, trong tối và đêm 27/5, khu vực miền núi phía Bắc và Hà Nội đã đón một đợt mưa dông, một số trạm có lượng mưa lớn như Xuân Lao (Điện Biên) 206 mm, Km22 (Sơn La) 83mm; Ban Hàng Đồi (Phú Thọ) 83mm, Thanh Hà (Phú Thọ) 78mm.

Mưa cường độ lớn kết hợp với lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá đã khiến tỉnh Lào Cai chịu nhiều thiệt hại

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lớn, kèm dông lốc làm một người bị thương; 57 nhà, điểm trường, xưởng sản xuất bị tốc mái, hư hỏng; hơn 3,36ha lúa, rau màu bị thiệt hại và một cầu treo bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #nắng nóng #thời tiết miền Bắc #Nắng nóng đỉnh điểm #miền Bắc mưa vàng giải nhiệt #thời tiết miền Trung

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe