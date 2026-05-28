Xã hội

Taluy dài 40m sạt lở sau mưa lớn ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Sau trận mưa lớn, một đoạn taluy dài khoảng 40m tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở, đất cát phủ kín mặt đường ĐT716.

Chiều 28/5, UBND xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết mưa lớn kèm dông lốc đã gây sạt lở tại khu vực đồi Triền Tân Phú, khiến lượng lớn đất cát tràn xuống tuyến đường ĐT716, gây ảnh hưởng giao thông qua khu vực.

Theo địa phương, mưa lớn cục bộ kèm gió giật mạnh xảy ra vào chiều tối cùng ngày (28/5) đã làm sụt một đoạn taluy dài khoảng 40m, rộng 3m, sâu trung bình 3m tại xóm Tân Phú, thôn Phú Thủy.

Hiện trường vụ sạt lở.

Cùng với đó, hàng chục mét khối cát từ triền đồi tràn xuống mặt đường ĐT716 với chiều dài khoảng 30m, rộng 6m, cao trung bình 0,3m, gây cản trở việc đi lại của người dân. Ngoài ra, cát tràn còn vùi lấp 4 ngôi mộ đất gần khu vực xảy ra sạt lở.

Qua kiểm tra ban đầu, UBND xã Phan Rí Cửa nhận định hệ thống hố thu nước trên tuyến ĐT716 đoạn Hòa Thắng - Phan Rí Cửa đã xuống cấp, hư hỏng, không còn khả năng thoát nước, khiến nước mưa từ triền đồi chảy tràn xuống khu dân cư và mặt đường.

Lực lượng chức năng xã Phan Rí Cửa đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở, san gạt đất cát tràn xuống mặt đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng phương tiện cơ giới đến hiện trường san gạt, dọn dẹp lượng cát đất tràn xuống đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và ổn định sinh hoạt cho người dân.

