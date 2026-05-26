Thượng nguồn sông Hương bồi lấp, sạt lở, nhiều hộ dân thấp thỏm chờ di dời

TPO - Sau các đợt mưa lũ cuối năm 2025, sông Tả Trạch - một nhánh của thượng nguồn sông Hương - đoạn qua xã Khe Tre, TP. Huế bị bồi lấp nghiêm trọng, dòng chảy đổi hướng làm gia tăng nguy cơ sạt lở, ngập úng, đe dọa nhiều nhà dân ven sông. Địa phương đã đề xuất nạo vét khơi thông dòng chảy nhưng vẫn vướng những thủ tục, điều kiện kinh phí.
Theo thống kê của chính quyền xã Khe Tre, đợt mưa lũ cuối năm ngoái đã làm sập hoàn toàn 3 căn nhà trên địa bàn, 3 căn khác bị hư hỏng khoảng 30 - 40%. Nhiều công trình phụ trợ bị cuốn trôi. Các cầu Lê Nô, Đa Phú, Phú Mậu cũng bị nước lũ cuốn hỏng mố cầu, gây chia cắt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.
Không riêng gia đình anh Thành, nhiều hộ dân ven sông Tả Trạch cũng sống trong tình trạng bất an. Giải pháp trước mắt của các hộ dân là gia cố nhà cửa để ứng phó tạm thời với nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, theo người dân thôn Xuân Phú, nếu dòng chảy không được khơi thông, nắn chỉnh, việc sạt lở sẽ còn tiếp diễn trong mùa mưa tới.
Theo UBND xã Khe Tre, sau thiên tai cuối năm 2025, địa phương liên tục rà soát các điểm xung yếu. Qua thống kê mới nhất, toàn xã hiện có 92 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét cần được bố trí tái định cư. Ông Dương Thanh Phước - Chủ tịch UBND xã Khe Tre, cho biết năm 2025 địa phương đã khẩn cấp xây dựng nhà ở cho 3 hộ dân vùng sạt lở theo “Chiến dịch Quang Trung”. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải pháp tình thế trong bối cảnh nguy cơ thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp.
Các điểm bồi lấp tập trung tại nhiều vị trí trọng yếu như khu vực thượng lưu cầu Hương Hòa, cầu Lê Nô, ngã ba sông hạ lưu cầu Đa Phú, cầu Hà An, cầu Cây Xoài và hạ lưu thác Trượt. Đây đều là những khu vực đang xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ cao trong mùa mưa bão tới.
Tuy nhiên, việc triển khai nạo vét hiện gặp nhiều vướng mắc về kinh phí và thủ tục pháp lý. UBND xã Khe Tre đã kiến nghị các sở, ngành của TP. Huế hướng dẫn quy trình thực hiện, đồng thời sớm bố trí nguồn lực để triển khai dự án.
Theo kế hoạch bố trí dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2026-2035, TP. Huế dự kiến sắp xếp, ổn định chỗ ở cho 963 hộ dân. Riêng giai đoạn 2026-2030 sẽ thực hiện cho 704 hộ, trong đó xã Khe Tre có 92 hộ thuộc diện ưu tiên bố trí tái định cư.