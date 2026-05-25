Thanh tra đột xuất gói thầu hơn 1.000 tỷ đồng tại một dự án bệnh viện

TPO - Thanh tra tỉnh Cà Mau quyết định thanh tra việc lựa chọn nhà thầu cho gói thầu về hệ thống kỹ thuật Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường. Gói thầu giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 25/5, nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công bố quyết định thanh tra đột xuất việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu số 28 - hệ thống kỹ thuật (M&E), thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường.

Theo đó, đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, do bà Nguyễn Thị Đăng Tâm - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 thuộc Thanh tra tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn.



Thanh tra với Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư dự án), thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc.

Nội dung thanh tra gồm toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 28. Thời kỳ thanh tra gồm lập hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả và công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Được biết, gói thầu số 28 có giá dự toán được phê duyệt hơn 1.013 tỷ đồng. Sau đấu thầu, giá trúng thầu hơn 891 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp và thiết bị hơn 843 tỷ đồng.

Đơn vị trúng thầu là liên danh gồm: Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96 - Công ty cổ phần Kỹ thuật và Thiết bị y tế Sài Gòn - Công ty cổ phần Cơ điện Famiana.