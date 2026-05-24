Trại nuôi heo quy mô hơn vạn con gây ô nhiễm nặng ở Đắk Lắk

TPO - Nhiều hộ dân xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk phải sống khổ với mùi hôi nồng nặc phát ra từ trại nuôi heo quy mô hơn chục nghìn con, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe.

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở các thôn Quảng Mỹ, Mỹ Phú, Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ và khu vực giáp ranh xã Sơn Thành phản ánh tình trạng ô nhiễm mùi hôi nồng nặc phát ra từ trang trại chăn nuôi heo Minh Phúc (thuộc Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc).

Theo người dân, mùi hôi xuất hiện dày đặc vào chiều tối và rạng sáng, đặc biệt khi thời tiết oi bức hoặc có gió mạnh, kéo dài nhiều tháng khiến đời sống bị đảo lộn, nhiều gia đình phải sống trong cảnh “nín thở” ngay tại nhà.

Ông Lê Chí Hiếu (xã Hòa Mỹ) cho biết, khu vực cuối hướng gió nên gần như “hứng trọn” mùi hôi từ trang trại; có hôm mùi nồng đến nghẹt thở, người già mất ngủ, trẻ nhỏ quấy khóc.

Cùng chung bức xúc, bà Đỗ Thị Nhạn bị ảnh hưởng bởi mùi hôi từ trại chăn nuôi heo cho hay, gia đình phải đóng kín cửa cả ngày dù trời nóng, mùi bám vào quần áo, chăn màn. Nhiều người trong nhà bị đau đầu, buồn nôn, trẻ nhỏ ho và khó ngủ kéo dài.

Trang trại chăn nuôi heo Minh Phúc (thuộc Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc).

Trước tình trạng trên, người dân nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương. Theo báo cáo của UBND xã Hòa Mỹ, trang trại chăn nuôi heo Minh Phúc đặt tại thôn Lương Phước, xã Sơn Thành, có quy mô khoảng 48.000 con heo thịt/năm (tương đương 24.000 con/lứa).

Dự án được phê duyệt đánh giá tác động môi trường cuối năm 2023, vận hành từ tháng 2/2026; đến tháng 4/2026 đang nuôi khoảng 13.000 con heo tại 10 dãy chuồng. Doanh nghiệp cho biết đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, áp dụng các biện pháp giảm mùi và đặt mua thiết bị khử mùi chuyên dụng nhưng chưa lắp đặt do chưa bàn giao.

Trong khi đó, đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk (ngày 17/4) ghi nhận có phát sinh mùi hôi tại khu chuồng nuôi, nhà hủy xác, khu tách phân; chưa phát hiện xả thải ra môi trường. Cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp tăng cường xử lý mùi, che chắn quạt hút và hoàn thiện hệ thống khử mùi trước ngày 2/5.

Nhưng từ ngày 10/5 đến nay, người dân tiếp tục phản ánh tình trạng mùi hôi tái diễn, thậm chí có thời điểm còn nặng hơn trước, gây bức xúc và lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt. Trước tình hình đó, UBND xã Hòa Mỹ đã ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp chăn nuôi heo để giải quyết phản ánh.

Ngày 24/5, bà Lê Thị Hoài Vinh - Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ cho biết, cuộc đối thoại giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp diễn ra vào ngày 22/5. Tại đây, UBND xã yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc thực hiện đúng cam kết, xử lý dứt điểm mùi hôi trước ngày 30/6, không để kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân.