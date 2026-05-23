Sạt lở nghiêm trọng bờ sông, nhiều hộ dân thấp thỏm lo âu

TPO - Hàng chục hộ dân ở thôn Yên Long, xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đang sống trong cảnh thấp thỏm lo âu khi tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Phố diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Phố dọc khu vực đoạn qua thôn Yên Long, xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đang diễn ra phức tạp. Nhiều diện tích đất vườn, cây cối, công trình phụ đã bị nước sông “nuốt chửng”, khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân ven sông rơi vào cảnh thấp thỏm, bất an.

Ghi nhận tại khu vực thôn Yên Long cho thấy, dọc tuyến bờ sông kéo dài hơn 1km xuất hiện nhiều điểm sụt lún, sạt lở. Những mảng đất lớn bị nứt toác, kéo dài hàng chục mét. Nhiều đoạn bờ sông bị khoét sâu tạo thành hàm ếch, đe dọa trực tiếp đến nhà ở, khu vực bếp, chuồng trại chăn nuôi.

Nhiều người dân địa phương thông tin, việc này diễn ra khoảng 4 năm trở lại nay, có nơi mép sạt lở chỉ còn cách nhà dân vài mét. Tình trạng này khiến người dân luôn sống trong tâm trạng lo âu, nhất là mỗi khi trời mưa lớn hay nước sông dâng cao.

Ông Hoàng Xuân Thế (SN 1976, trú thôn Yên Long) cho biết, nhiều diện tích đất vườn của gia đình đã bị nước sông cuốn trôi. Gia đình cùng nhiều hộ dân đã trồng tre, đóng cọc để gia cố bờ sông, tuy nhiên sụt lún, sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra.

Ông Hoàng Xuân Thế lo lắng đất nền và nhà bếp tiếp tục bị nứt, sụt lún, sạt lở nghiêm trọng

“Gia đình tôi mất ăn mất ngủ vì lo sợ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần mưa lớn kéo dài hoặc nước sông dâng cao là cả nhà lại phải thức trắng đêm để theo dõi”, ông Thế bày tỏ.

Cùng chung nỗi bất an, bà Nguyễn Thị Thìn (50 tuổi, trú thôn Yên Long) cho biết, khu vực bờ sông phía sau nhà bà đã bị sạt lở từ nhiều năm trước, nhưng đợt mưa bão cuối năm 2025 khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

“Đợt mưa lũ vào năm 2025 đã khiến một mảng đất dài hơn 10m bất ngờ bị kéo tuột xuống sông, làm hỏng một góc khu vực bếp của gia đình. Nhìn đất đai bị cuốn trôi mà xót ruột nhưng không biết làm cách nào để ngăn lại”, bà Thìn kể.

Lo sợ sạt lở tiếp tục lan rộng, gia đình bà đã phải thuê hàng trăm chuyến xe tải chở đất về san lấp khu vực bờ sông với chi phí hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn đóng cọc tre, trồng thêm tre dọc mép sông với hy vọng giữ đất, hạn chế dòng chảy khoét sâu vào bờ.

Người dân lo lắng khi tình trạng sạt lở làm ảnh hưởng đến khu vực nhà ở.

Tuy nhiên, theo bà Thìn, việc khắc phục chỉ có thể cầm cự trong thời gian ngắn. Bởi mỗi khi bước vào mùa mưa bão, nước sông dâng cao cùng dòng chảy xiết lại tiếp tục cuốn trôi đất đá, làm sạt lở.

“Người dân chúng tôi không đủ khả năng để tự chống sạt lở lâu dài. Điều mong mỏi lớn nhất là Nhà nước sớm đầu tư xây dựng tuyến kè kiên cố để bà con yên tâm sinh sống”, bà Thìn chia sẻ.

Tình trạng sạt lở không chỉ gây thiệt hại về đất đai, tài sản mà còn ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và tâm lý của các hộ dân sống ven sông. Nhiều gia đình luôn phải chuẩn bị sẵn phương án di dời khi có mưa lớn kéo dài.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang cho biết, tình trạng sạt lở dọc bờ sông Ngàn Phố đoạn qua thôn Yên Long kéo dài hơn 1km, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 30 hộ dân. Nhiều vị trí sạt lở đã lấn sâu vào khu vực nhà ở và công trình phụ của người dân.

Một số khu vực trong nhà dân nứt toác, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ven sông Ngàn Phố.

Theo ông Giang, trước tình trạng trên, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp tạm thời như hỗ trợ kinh phí đắp đất, đóng cọc tre gia cố bờ sông, huy động máy móc hỗ trợ người dân hạn chế sạt lở. Đồng thời, xã cũng xây dựng phương án sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn trong trường hợp xảy ra thiên tai, lũ lụt lớn.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, cần phải đầu tư xây dựng tuyến kè kiên cố dọc bờ sông Ngàn Phố với nguồn kinh phí rất lớn.

“Do nguồn lực ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên xã không thể tự triển khai dự án. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng kè chống sạt lở nhưng đến nay vẫn đang chờ”, ông Giang cho biết.