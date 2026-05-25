Hình ảnh tiêu hủy hơn 20.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Ngày 25/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị vừa phối hợp với Nhà máy Z183 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) và Chi cục Môi trường, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã tổ chức tiêu hủy hơn 20.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Theo đó, trong năm 2024 và 2025, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp hơn 20.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại.
Sau khi tiến hành kiểm tra, phân loại, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số vũ khí thu hồi được. Quá trình tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, dưới sự giám sát của các lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Trong thời gian tới, Công an tỉnh Lào Cai đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự giác giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.