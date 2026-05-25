Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Hình ảnh tiêu hủy hơn 20.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Văn Đức

TPO - Công an tỉnh Lào Cai vừa tiến hành tiêu hủy hơn 20.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

tp-c_32a3261.jpg
tp-c_32a3299.jpg
Ngày 25/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị vừa phối hợp với Nhà máy Z183 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) và Chi cục Môi trường, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã tổ chức tiêu hủy hơn 20.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
tp-c_32a3266.jpg
tp-c_32a3267.jpg
Theo đó, trong năm 2024 và 2025, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp hơn 20.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại.
tp-c_32a3274.jpg
Việc người dân tự giác giao nộp súng tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ﻿ đã góp phần hạn chế tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí ngoài xã hội; đồng thời ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ mất an ninh, an toàn tại cơ sở.
tp-c_anh1-987520.jpg
tp-c_anh2-629701.jpg
Sau khi tiến hành kiểm tra, phân loại, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số vũ khí thu hồi được. Quá trình tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, dưới sự giám sát của các lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
tp-c_anh3-846567.jpg
tp-c_anh4-272788.jpg
tp-c_anh5-313061.jpg
Trong thời gian tới, Công an tỉnh Lào Cai đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự giác giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Văn Đức
#Công an tỉnh Lào Cai #Tiêu hủy vũ khí nóng #Tiêu hủy vật liệu nổ #Công an Lào Cai tiêu hủy vũ khí nóng #Công an Lào Cai tiêu hủy vật liệu nổ #Lào Cai #An ninh trật tự Lào Cai #Tàng trữ vũ khí nóng bị phạt tội gì #Tàng trữ vũ khí nóng tại Lào Cai #Xử phạt đối với tội tàng trữ vũ khí nóng vật liệu nổ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe