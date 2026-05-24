Nước kênh hào Thành cổ Vinh ô nhiễm nặng

TPO - Dù đã nhiều lần được nạo vét, cải tạo, tình trạng ô nhiễm tại kênh hào Thành cổ Vinh vẫn tái diễn nghiêm trọng. Nước chuyển màu đen kịt, đặc quánh bùn thải, mùi hôi nồng nặc khiến cuộc sống người dân quanh khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.
Tuy nhiên, theo thời gian, kênh hào này dần trở thành nơi tiếp nhận nước mưa và nước thải sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân. Hình ảnh dòng nước xanh trong năm nào giờ chỉ còn trong ký ức. Hiện nay, nhiều đoạn hào chuyển màu đen đặc, từng mảng váng nổi dày đặc trên mặt nước, mùi nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.
Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã nhiều lần triển khai các dự án cải tạo môi trường cho hào Thành cổ Vinh. Năm 2016, UBND TP Vinh (cũ) từng đầu tư gần 140 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện dự án cải tạo hào thành, gồm các hạng mục như nạo vét, xây kè, lắp đặt hệ thống thu gom nước thải, cây xanh và chiếu sáng. Đến năm 2018, dự án hoàn thành và từng giúp cảnh quan khu vực thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, chỉ sau ít tháng, tình trạng ô nhiễm lại tái diễn.
Đầu năm 2025, địa phương tiếp tục chi 15 tỷ đồng để cải thiện hệ thống thoát nước, trong đó có 5 tỷ đồng dành cho việc nạo vét và pha loãng nước trong hào bằng cách bơm nước từ sông Vinh vào khu vực cầu Cửa Tiền. Dù vậy, hiệu quả vẫn chưa như kỳ vọng.
Đáng chú ý, giữa tháng 8/2025, nước trong hào chuyển màu đen đặc khiến cá tự nhiên chết hàng loạt trên đoạn dài hơn 100m, gây mùi nặng. Chính quyền địa phương cho rằng nguyên nhân xuất phát từ mưa lớn đột ngột làm thay đổi môi trường nước khiến cá bị sốc.