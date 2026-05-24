Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Nước kênh hào Thành cổ Vinh ô nhiễm nặng

Thu Hiền

TPO - Dù đã nhiều lần được nạo vét, cải tạo, tình trạng ô nhiễm tại kênh hào Thành cổ Vinh vẫn tái diễn nghiêm trọng. Nước chuyển màu đen kịt, đặc quánh bùn thải, mùi hôi nồng nặc khiến cuộc sống người dân quanh khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Video: Nước kênh hào Thành cổ Vinh đen ngòm, bốc mùi hôi thối dù nhiều lần nạo vét.
tp-16.jpg
Quần thể di tích Thành cổ Vinh (phường Thành Vinh, Nghệ An) kiến thiết theo hình lục giác, được xây dựng năm 1831. Hào bao quanh thành cổ sâu 3m, rộng 28m. Trước năm 2018, hào Thành cổ Vinh được bao phủ bởi bèo, rác thải. Sau đó, hào được nạo vét, xây dựng tường chắn dọc hai bờ mương, có tuyến cống bao thu gom nước thải... Công trình được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, tạo diện mạo mới cho di tích.
tp-2.jpg
tp-6.jpg
Tuy nhiên, theo thời gian, kênh hào này dần trở thành nơi tiếp nhận nước mưa và nước thải sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân. Hình ảnh dòng nước xanh trong năm nào giờ chỉ còn trong ký ức. Hiện nay, nhiều đoạn hào chuyển màu đen đặc, từng mảng váng nổi dày đặc trên mặt nước, mùi nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.
tp-4.jpg
Bà Thân Thị Hiền (70 tuổi, trú phường Thành Vinh) cho biết, dù hào mới được nạo vét nhưng chỉ sau thời gian ngắn, nước lại chuyển màu đen, bốc mùi﻿ khó chịu. “Bốc mùi nồng nặc không ai chịu được. Ở trong nhà cũng phải đóng kín cửa vì mùi quá nặng. Nhiều người dân ở xung quanh kênh ốm đau đều phải đi sơ tán nơi khác”, bà Hiền nói.
tp-3.jpg
tp-7.jpg
Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã nhiều lần triển khai các dự án cải tạo môi trường cho hào Thành cổ Vinh. Năm 2016, UBND TP Vinh (cũ) từng đầu tư gần 140 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện dự án cải tạo hào thành, gồm các hạng mục như nạo vét, xây kè, lắp đặt hệ thống thu gom nước thải, cây xanh và chiếu sáng. Đến năm 2018, dự án hoàn thành và từng giúp cảnh quan khu vực thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, chỉ sau ít tháng, tình trạng ô nhiễm lại tái diễn.
tp-10.jpg
tp-9.jpg
Đầu năm 2025, địa phương tiếp tục chi 15 tỷ đồng để cải thiện hệ thống thoát nước, trong đó có 5 tỷ đồng dành cho việc nạo vét và pha loãng nước trong hào bằng cách bơm nước từ sông Vinh vào khu vực cầu Cửa Tiền. Dù vậy, hiệu quả vẫn chưa như kỳ vọng.
tp-14-8241.jpg
tp-15.jpg
Đáng chú ý, giữa tháng 8/2025, nước trong hào chuyển màu đen đặc khiến cá tự nhiên chết hàng loạt trên đoạn dài hơn 100m, gây mùi nặng. Chính quyền địa phương cho rằng nguyên nhân xuất phát từ mưa lớn đột ngột làm thay đổi môi trường nước khiến cá bị sốc.
tp-12.jpg
Ghi nhận thực tế ngày 23/5/2026, tình trạng ô nhiễm tiếp tục tái diễn với nước đen ngòm, bùn thải đặc quánh, rác nổi nhiều nơi hai bên lòng hào.
tp-13.jpg
Dòng nước đen kịt, bốc mùi, bị ô nhiễm nặng
tp-1.jpg
Người dân quanh khu vực cho rằng cần có giải pháp lâu dài thay vì chỉ xử lý tạm thời. Trong đó, cần kiểm soát chặt nguồn nước thải sinh hoạt đổ trực tiếp ra hào, đồng thời nghiên cứu bổ sung hệ thống xử lý nước và cải tạo cảnh quan để tránh tình trạng ô nhiễm lặp đi lặp lại.
Thu Hiền
#ô nhiễm môi trường #nạo vét #ô nhiễm nước #môi trường #bốc mùi hôi thối #đen ngòm #Thành cổ Vinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe