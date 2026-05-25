Chủ đầu tư nói gì về sai phạm tại dự án ‘Quảng trường thời đại’ ở Huế?

TPO - Sau khi bị xử phạt vì xây dựng sai giấy phép tại dự án Huế Times Square bên bờ sông Hương, chủ đầu tư cho rằng sai phạm phát sinh do quá trình phối hợp nội bộ thiếu đồng bộ, đồng thời cam kết hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ngày 25/5, liên quan dự án khu dịch vụ cao cấp Huế Times Square (còn gọi là Quảng trường thời đại Huế) tại số 5 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, TP. Huế xây dựng sai giấy phép và thiết kế được phê duyệt, Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh - chủ đầu tư dự án - đã có phản hồi ban đầu về vụ việc.

Dự án Huế Times Square bên bờ sông Hương xảy ra sai phạm trong xây dựng.

Theo đại diện doanh nghiệp, Huế Times Square là tổ hợp đa chức năng có diện tích hơn 8.300 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 120 tỷ đồng, được triển khai trên khu đất ven sông Hương từng bỏ hoang, sình lầy. Dự án hướng đến phục vụ các hoạt động văn hóa, âm nhạc, thời trang, hội nghị và lễ hội cộng đồng.

Đại diện Công ty An Phú Minh cho biết, trong quá trình thi công đã phát sinh một số hạng mục chưa phù hợp quy định do sự phối hợp giữa các bộ phận chưa đồng bộ, hồ sơ thủ tục chưa hoàn thiện đầy đủ. Doanh nghiệp khẳng định đây không phải hành vi cố ý và hiện đang phối hợp với chính quyền địa phương để khắc phục, hoàn thiện pháp lý dự án.

Theo chủ đầu tư, những vướng mắc này cũng khiến thời gian thi công kéo dài lên 24 tháng, gấp đôi kế hoạch ban đầu.

Trước đó, qua kiểm tra tại công trình, cơ quan chức năng phường Thuận Hóa phát hiện dự án Huế Times Square xây dựng nhiều hạng mục sai phép và vượt chiều cao được cấp phép. Phần thông tầng giữa công trình được quây kính cường lực, lợp mái nhựa trong suốt diện tích hơn 410 m2; xây thêm 2 ô thang máy. Trong khi giấy phép cho chiều cao tối đa 8 m, thực tế công trình có vị trí vượt hơn 4 m.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn xây thêm một số hạng mục phụ trợ không có trong hồ sơ được duyệt như quán cà phê, phòng chờ, nhà vệ sinh và cải tạo am thờ.

Với các vi phạm trên, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa đã xử phạt chủ đầu tư 110 triệu đồng, yêu cầu dừng thi công và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh giấy phép trong thời hạn 90 ngày. Quá thời hạn nếu không khắc phục, công trình vi phạm sẽ bị buộc tháo dỡ.

Ông Phan Lương Bằng - Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, cho biết địa phương sẽ tăng cường kiểm tra các dự án xây dựng tại khu vực trung tâm và ven sông Hương, xử lý nghiêm trường hợp tự ý thay đổi thiết kế, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và môi trường đầu tư của TP. Huế.