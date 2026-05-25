Cà Mau hỗ trợ khẩn cấp 96 gia đình bị hư hại nặng nhà cửa do dông lốc

TPO - Trận dông lốc xảy ra tại nhiều địa phương ở Cà Mau khiến 96 căn nhà bị thiệt hại, ông Hồ Thanh Thủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã trực tiếp đến các điểm bị ảnh hưởng nặng để thăm hỏi, động viên người dân và chỉ đạo lực lượng hỗ trợ khắc phục.

Ngày 25/5, ông Hồ Thanh Thủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng do dông, lốc trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau cho biết, trận dông lốc mạnh xảy ra chiều 24/5 đã gây thiệt hại 96 căn nhà (sập hoàn toàn 7 căn, tốc mái 89 căn và hư hỏng một số trụ điện, cây xanh). Thiệt hại nặng nhất xảy ra tại phường Giá Rai, phường Láng Tròn, xã Vĩnh Phước, xã An Trạch và xã Phước Long.

Ông Hồ Thanh Thủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trao hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, mỗi hộ 80 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Sự ở khóm 20, phường Láng Tròn cho hay, sau trận lốc mạnh nhà sập hoàn toàn, đồ đạc và tài sản bị hư hỏng. "Hai vợ chồng cố gắng gom góp những gì còn sót lại sau dông lốc, được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các cấp chính quyền, gia đình đang sửa sang lại nhà cửa để ổn định cuộc sống", ông Sự nói.

Ghi nhận tại phường Giá Rai, đến ngày 25/5, các tuyến đường có cây xanh, cột điện ngã, đổ đã được dọn dẹp, đảm bảo giao thông an toàn.

Ông Hồ Thanh Thủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị sập, tốc mái do dông lốc trên địa bàn phường Láng Tròn, Vĩnh Phước. Ông Thuỷ yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa, rà soát mức độ thiệt hại để kịp thời hỗ trợ. Ông Thuỷ cũng trao tiền hỗ trợ trước mắt 80 triệu đồng cho mỗi gia đình có nhà bị sập hoàn toàn để dựng lại nhà mới.