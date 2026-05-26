Vụ nam sinh lớp 8 bị bạo lực học đường: 'Không nghĩ con phải chịu áp lực tâm lý nặng nề đến thế'

TPO - Chia sẻ với phóng viên, mẹ của nam sinh lớp 8-nạn nhân bị nhóm bạn nhiều lần đánh đập tới cùng quẫn nói: "Tôi không nghĩ con phải chịu áp lực tâm lý nặng nề đến thế trong suốt thời gian dài ". Đồng thời cho biết em đã tạm thời qua cơn nguy kịch dù còn hôn mê.

Cần làm rõ trách nhiệm

Liên quan đến vụ nam sinh Đ.M.H., học lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du ở xã Di Linh tự tử nghi do bạo lực học đường, tối 25/5, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, bà Trần Thị Kim Vân (mẹ Đ.M.H.) cho biết, sức khỏe của cháu đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê, chưa tỉnh lại. Ngoài ra, em H. còn bị chấn thương các đốt sống vùng cổ.

​"Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết, cháu đã qua cơn nguy kịch. Hiện cháu vẫn đang tích cực điều trị", bà Vân nói.

Em H. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Liên quan vụ việc, bà Vân mong muốn cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của giáo viên và nhà trường khi để một học sinh lớp 8 bị bạn bè bạo lực trong thời gian dài nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Đối với nhóm học sinh liên quan hành vi bắt nạt, cưỡng đoạt tài sản, bà Vân đề nghị xử lý nghiêm để răn đe, tránh tái diễn tình trạng bạo lực học đường trong trường học.

Chia sẻ với phóng viên, bà Vân gia đình không hề hay biết gì về tình trạng của con cho đến khi con nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết. "Chúng tôi không nghĩ con phải chịu áp lực tâm lý nặng nề đến thế trong suốt thời gian dài mà không dám chia sẻ với cha mẹ", bà Vân nghẹn ngào nói.

Bà Vân cho biết, sáng 15/5, sau khi đi thi về, H. gặp mẹ vào khoảng 11h với nhiều vết bầm ở vùng má và mắt. Khoảng 10 phút sau, gia đình phát hiện em treo cổ trong tình trạng tím tái.

Trước vụ việc, nhiều số độc giả bày tỏ sự bức xúc và xót xa trước vụ việc đau lòng này.

Bạn đọc Trâm chia sẻ: "Thầy cô, bạn bè đâu hết rồi? Sự việc xảy ra nhiều lần như vậy mà không một ai can thiệp. Sao đau lòng quá, đến bao giờ mới không còn những hoàn cảnh như thế này".

"Đọc tới đâu thấy buồn tới đó, nhói tim vì em ấy không có tiền đi nhặt ve chai rồi đành tự vẫn thế này. Cần nghiêm trị tới nơi tới chốn băng nhóm này, còn nhỏ tuổi cũng cần xã hội răn đe, giáo huấn các bài học đạo đức, đạo làm người và xử phạt thích đáng khi đủ tuổi thành niên!", bạn đọc Huong Vu bình luận.

Nạn nhân bị hành hung khoảng 7 đến 8 lần

Tối 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V. về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan đến “Cố ý gây thương tích” đối với các đối tượng khác.

Công an tỉnh Lâm Đồng xác định hiện trường, hành vi, đối tượng có liên quan trong vụ việc.

Theo đó, quá trình điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định: Một nhóm gồm 13 học sinh cùng lớp do N.H.V cầm đầu đã nhiều lần đánh hội đồng em Đ.M.H. ngay tại lớp học và khuôn viên trường.

Ngoài hành vi bạo lực, nhóm này còn bị cáo buộc ép buộc em H. cùng một học sinh khác phải đưa tiền 'bảo kê' mỗi ngày từ 20 đến 50 nghìn đồng.

Theo cơ quan điều tra, tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, với khoảng 7 đến 8 lần nạn nhân bị hành hung trước khi xảy ra vụ việc thương tâm.​

