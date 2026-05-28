58 bị cáo lĩnh án vì sang Lào vận hành đường dây đánh bạc 4.000 tỷ đồng

TPO - Bị cáo Mai Anh Việt (SN 1981, trú phường Kim Liên, Hà Nội) sang Lào mở "trụ sở" vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô 4.000 tỷ đồng, vừa bị tòa phạt 14 năm tù.

Sau hai ngày xét xử, cuối chiều 28/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Mai Anh Việt (SN 1981, trú phường Kim Liên, Hà Nội) tổng mức án 14 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Sơn (SN 1984, trú tại TP HCM) bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 56 bị cáo khác bị tuyên từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù về một trong ba tội danh nêu trên.

Bị cáo Mai Anh Việt cùng đồng phạm.

Đầu năm 2022, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Việt thuê các đối tượng trên mạng internet lập trình trang web đánh bạc “Bóng X9”, liên kết với nhiều nhà cái quốc tế như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức cá độ bóng đá, bóng rổ, casino, baccarat, tài xỉu và game bài trực tuyến. Tuy nhiên, do hoạt động chưa hiệu quả, Việt bàn bạc với Nguyễn Hữu Sơn thiết kế, lập trình lại hệ thống nhằm thu hút thêm người chơi.

Thông qua Telegram, Sơn liên hệ với đối tượng tên “Lawren” quốc tịch Singapore, để thiết lập, vận hành lại hệ thống kỹ thuật cho các trang web đánh bạc.

Đầu 2023, khi việc tổ chức đánh bạc mang lại nguồn lợi lớn, Mai Anh Việt tiếp tục mở thêm các trang “AZbet88” và “EX88”. Các trang web này hoạt động dưới nhiều tên miền khác nhau nhằm tránh bị phát hiện như bongx9.bet, bongx9.live, azbet88.bet, az88.app, EX88.com.

Nhóm của “Lawren” phụ trách kỹ thuật, bảo trì hệ thống; nhóm của Việt đảm nhiệm việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ mở tài khoản, nạp rút tiền.

Để vận hành đường dây, Việt thuê địa điểm tại thủ đô Viêng Chăn, tuyển nhiều người Việt Nam sang làm việc, bao ăn ở và trả lương từ 5 - 30 triệu đồng/tháng hoặc chia phần trăm lợi nhuận.

Các đối tượng được phân chia thành nhiều nhóm, gồm: quảng cáo - livestream lôi kéo người chơi; chăm sóc khách hàng; hỗ trợ nạp rút tiền; nhóm kỹ thuật vận hành hệ thống, quản lý tài khoản ngân hàng và hậu cần.

Tính từ tháng 1/2023 - 18/5/2025, Việt cùng đồng phạm đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa số tiền thu lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Việt chỉ đạo chuyển tiền qua nhiều tài khoản cá nhân và tham gia chơi hụi nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Từ tháng 1/2023 - 5/2025, Việt cùng vợ là Trần Thị Hồng Hải (SN 1981, trú tại Hà Nội) nhiều lần chuyển 5 tỷ đồng tham gia chơi dây hụi do Lâm Thị Kiều (SN 1994) và Trịnh Lệ Bình (SN 1978, đều ở TPHCM) cầm đầu.

Trong vụ án, nhiều bị cáo khác là lãnh đạo, quản lý trong đường dây của Việt hưởng lợi từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.