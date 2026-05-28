Tên trộm bị bắt sau khi tự ngã xe ngất lịm trên đường tẩu thoát

TPO - Sau khi trộm xe máy của người dân, trên đường tẩu thoát thì té ngã ngất lịm, đối tượng sau đó bị công an bắt giữ.

Ngày 28/5, thông tin từ Công an xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Y Jham Kpơr (17 tuổi, trú xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk).

Lực lượng chức năng bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, ngày 26/5, Công an xã Ea Ning tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh bên lề đường, bên cạnh có một xe máy. Ngay sau đó, Công an xã Ea Ning phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, xác minh và xác định người này là Y Jham Kpơr.

Qua xác minh, Công an xác định chiếc xe máy trên là của anh Nguyễn Văn Lộc (34 tuổi, trú xã Ea Ning) do Y Jham trộm cắp. Y Jham khai nhận, trước đó còn thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp xe máy tại xã Dang Kang và Ea Ning. Cả 2 chiếc xe này Y Jham sử dụng để đi nhưng hết xăng nên đã vứt bỏ lại bên lề đường.

Sau đó, Y Jham tiếp tục trộm chiếc xe trên của anh Lộc. Trong quá trình sử dụng, Y Jham thắng gấp, té ngã ngất lịm và bị lực lượng công an bắt giữ.