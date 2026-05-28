Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tên trộm bị bắt sau khi tự ngã xe ngất lịm trên đường tẩu thoát

Nguyễn Thảo

TPO - Sau khi trộm xe máy của người dân, trên đường tẩu thoát thì té ngã ngất lịm, đối tượng sau đó bị công an bắt giữ.

Ngày 28/5, thông tin từ Công an xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Y Jham Kpơr (17 tuổi, trú xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk).

unknown-5663.jpg
Lực lượng chức năng bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, ngày 26/5, Công an xã Ea Ning tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh bên lề đường, bên cạnh có một xe máy. Ngay sau đó, Công an xã Ea Ning phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, xác minh và xác định người này là Y Jham Kpơr.

Qua xác minh, Công an xác định chiếc xe máy trên là của anh Nguyễn Văn Lộc (34 tuổi, trú xã Ea Ning) do Y Jham trộm cắp. Y Jham khai nhận, trước đó còn thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp xe máy tại xã Dang Kang và Ea Ning. Cả 2 chiếc xe này Y Jham sử dụng để đi nhưng hết xăng nên đã vứt bỏ lại bên lề đường.

Sau đó, Y Jham tiếp tục trộm chiếc xe trên của anh Lộc. Trong quá trình sử dụng, Y Jham thắng gấp, té ngã ngất lịm và bị lực lượng công an bắt giữ.

Nguyễn Thảo
#bắt người #đối tượng #công an #trộm xe máy #Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe