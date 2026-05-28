Bắt giữ đối tượng mua bán hơn 5.800 viên hồng phiến ở Sơn La

TPO - Ngày 28/5, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Vừ Bả Kỷ và tang vật tại cơ quan Công an.

Theo đó, ngày 27/5, tại bản Pha Hập, xã Bó Sinh (tỉnh Sơn La), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vũ Bá Kỳ (SN 1976, trú tại xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La) khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 30 túi hồng phiến với tổng số 5.811 viên (tương đương 579,55 gram); 190,93 gram heroin cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận đã bỏ ra 90 triệu đồng để mua toàn bộ số ma túy trên nhằm mục đích bán lại kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.