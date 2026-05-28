Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyển hồ sơ vụ nữ sinh Hải Phòng bị đánh dã man cho cơ quan điều tra

Nguyễn Hoàn

TPO - Vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh dã man, lột áo, bắt quỳ xuống đường trước sự chứng kiến của bạn khác giới đã được chuyển cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong cho biết, UBND xã Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa hoàn tất việc kiểm tra, xác minh vụ việc nữ sinh 15 tuổi (lớp 9) bị bạn đánh dã man giữa cánh đồng vào buổi tối hơn một tuần trước.

Theo thông tin ban đầu tối 18/5, em Đ.D.T (SN 2011, ở thôn Lương Trạch, xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng) xin phép bố mẹ ra ngoài ăn chè cùng bạn. Vài ngày sau, nữ sinh Đ.D.T có biểu hiện đau đầu, hoảng loạn được người thân đưa vào bệnh viện điều trị. Lúc này, nữ sinh 15 tuổi mới nói với bố mẹ bị bạn đánh.

nu-sinh-1.jpg
nu-sinh-3.jpg
nu-sinh-4.jpg
Hình ảnh nữ sinh lớp 9 bị đánh, bắt quỳ xuống giữa cánh đồng.

Trước đó, ngày 24/5, trên mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại cảnh nữ sinh Đ.D.T bị bạn đánh giữa cánh đồng. Đoạn video ngắn thể hiện một cô gái trẻ mặc áo sẫm màu liên tục dùng tay tát vào mặt, đầu một thiếu nữ mặc áo phông đỏ và chửi thề. Thậm chí, đối tượng áo sẫm màu bắt bạn nữ còn lại quỳ xuống đường, liếm chân rồi dùng chân đạp thẳng vào bụng, mặt và đầu nạn nhân.

Chứng kiến sự việc, một cô gái khác dùng điện thoại quay video nhưng không can ngăn, còn tỏ thái độ cười đùa.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định, người đánh nữ sinh lớp 9 là Đ.T.T.N (SN 2009, đã nghỉ học). Đi cùng N còn có 3 người bạn chứng kiến tại hiện trường, quay video sự việc.

Thông tin từ UBND xã Vĩnh Bảo, công an hai địa phương bước đầu xác minh, làm rõ và chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng giải quyết theo thẩm quyền.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #nữ sinh lớp 9 #nữ sinh bị đánh #đánh nữ sinh lớp 9

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe