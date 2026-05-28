Đối tượng lừa đảo hơn 80 tỷ đồng sa lưới

Nhật Huy

TPO - Nguyễn Huy Đạt dùng thủ đoạn huy động tiền đáo hạn ngân hàng cho khách quen, đã chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn.

Chiều 28/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, ngụ phường Long Xuyên, An Giang), để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Huy Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: T. Tầm

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 6/2025 đến tháng 2/2026, Đạt nhiều lần đưa ra thông tin cần huy động vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách quen. Đạt cam kết chỉ vay trong vài ngày, sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi theo thỏa thuận.

Tin tưởng, 7 người đã chuyển cho Đạt hơn 80 tỷ đồng. Thời gian đầu, Đạt trả vốn và lãi đầy đủ nên tạo được lòng tin, sau đó bất ngờ bỏ trốn.

Phát hiện có dấu hiệu bị lừa, các bị hại đã gửi đơn tố giác đến Công an tỉnh An Giang.

Ngày 20/5, cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Huy Đạt. Đến ngày 21/5, Đạt đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Huy Đạt sớm liên hệ để phối hợp giải quyết vụ việc.

