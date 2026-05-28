Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo nóng về kiểm tra tham nhũng, lợi ích nhóm

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu giám sát kịp thời Kết luận Trung ương 2 về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các địa phương, cơ quan, đơn vị; cũng như việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng.

Chiều 28/5, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả công tác kiểm tra, giám sát 5 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 2 về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các quy định mới ban hành và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV.



Cùng với đó, cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là ở cấp xã, phường, đặc khu.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu chủ động, kịp thời tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao, nhất là công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản, quy định về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, cần tập trung tham mưu hoàn thành nội dung kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo sơ kết 01 năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp giao bảo đảm chất lượng.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Tập trung kiểm tra các vấn đề cấp bách theo yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đặt ra; các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm. Kịp thời kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác giám sát, đề nghị thực hiện giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đặc biệt, cần giám sát kịp thời Kết luận Trung ương 2 về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; việc vận hành, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, của chính quyền 3 cấp; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các địa phương, cơ quan, đơn vị; việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng; việc thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia…