Phê bình phường Bình Định để người dân chờ đợi hỗ trợ vài nghìn đồng

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê bình UBND phường Bình Định trong công tác tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, trong đó có trường hợp người dân phải chờ đợi trong thời gian dài để nhận khoản hỗ trợ có giá trị rất thấp, thậm chí chỉ vài nghìn đồng.

Ngày 28/5, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi các sở liên quan, cùng UBND phường Bình Định về việc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai nhận được thông tin phản ánh về việc tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão, lũ cho người dân tại phường Bình Định. Có trường hợp người dân phải chờ đợi trong thời gian dài để nhận khoản hỗ trợ có giá trị rất thấp, thậm chí chỉ vài nghìn đồng.

Mặc dù mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở diện tích, mức độ thiệt hại và định mức theo quy định, nhưng cách thức tổ chức chi trả, công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách của chính quyền địa phương chưa phù hợp với thực tế, chưa tạo thuận lợi cho người dân, làm giảm ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ sau thiên tai. Việc này gây băn khoăn, bức xúc trong Nhân dân và dư luận xã hội.

Người dân nhận được vài nghìn đồng việc hỗ trợ thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê bình UBND phường Bình Định trong công tác tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai; yêu cầu UBND phường khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình, vụ việc nêu trên, kết quả xử lý bước đầu về UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

UBND phường Bình Định phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh phương thức tổ chức thực hiện, tinh thần, thái độ phục vụ và công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách cho người dân; tuyệt đối không để tái diễn tình trạng người dân phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần hoặc gặp khó khăn, phiền hà khi nhận các khoản hỗ trợ có giá trị nhỏ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu UBND phường Bình Định khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ, danh sách, mức hỗ trợ, số tiền đã chi trả cho từng hộ dân; bảo đảm việc chi trả đúng đối tượng, đúng mức, đầy đủ, công khai, minh bạch. Trường hợp có sai sót, nhầm lẫn hoặc chi trả chưa đủ số tiền đã được phê duyệt thì phải kịp thời khắc phục, chi trả bổ sung đầy đủ cho người dân theo quy định.



Ngoài ra, cần chủ động gặp gỡ, lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân, có hình thức trao đổi, xin lỗi phù hợp đối với các trường hợp người dân phải chờ đợi, đi lại không cần thiết do khâu tổ chức thực hiện chưa phù hợp. Hoàn thành việc rà soát, khắc phục, chấn chỉnh và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 5/6/2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, hướng dẫn các xã, phường trong việc kê khai, kiểm tra, thẩm định, công khai, chi trả và quyết toán kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai; bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, phù hợp thực tế, thuận tiện cho người dân.