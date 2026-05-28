Nghịch lý Phố đêm Chợ Nhỏ nổi tiếng Gia Lai

TPO - Phố đêm Chợ Nhỏ được phường Pleiku, tỉnh Gia Lai đầu tư với kỳ vọng phát triển kinh tế đêm. Tuy nhiên sau mấy tháng hoạt động, khách thưa vắng, từ 44 gian hàng phục vụ ban đầu nay rơi rụng chỉ còn 8.

Từng là nơi sầm uất, nay trở nên vắng vẻ

Với người dân khu vực phường Pleiku, suối Hội Phú như một phần hiện hữu sống động, nối liền mạch chảy đời sống đô thị trăm năm. Nhiều năm trước vùng đất ven suối Hội Phú hoang sơ, nhiều nơi vẫn còn rừng cây bao phủ. Tuy nhiên, chỉ vài năm trở lại đây, từ khi có đường lớn chạy song song hai bên suối Hội Phú, các hoạt động kinh doanh nơi đây sôi động, phong phú với nhà hàng, quán cà phê đẹp, quán ăn nhậu.

Suối Hội Phú dài cả chục cây số như “dải lụa” vắt ngang qua trung tâm Pleiku. Nơi sầm uất nhất của suối Hội Phú cũng là nơi phường Pleiku lựa chọn để làm Phố đêm Chợ Nhỏ (hay còn gọi là Phố đi bộ) - đoạn sát với Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Tuy nhiên, việc Phố đêm Chợ Nhỏ đi vào hoạt động gây ra nhiều bất cập đối với hoạt động kinh doanh trước đó. Cụ thể, sau khi khai trương vào cuối tháng 1/2026, Phố đêm Chợ Nhỏ hoạt động từ 18-24h hằng ngày. Cơ quan chức năng phường đã áp dụng việc cấm các phương tiện lưu thông trong toàn bộ khung giờ này để phục vụ hoạt động phố đi bộ. Các vị trí được thiết lập chốt điều tiết là ngã ba Phùng Hưng – Lê Lợi, đường D2 bờ kè suối Hội Phú (hướng Nguyễn Lương Bằng vào), đường D2 bờ kè suối Hội Phú (hướng Bà Triệu vào).

Phóng viên Tiền Phong dành nhiều ngày để ghi nhận ở khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ. Qua đó, dọc suối Hội Phú các hoạt động kinh doanh tại Phố đêm Chợ Nhỏ rất đìu hiu, vắng khách. Loạt quán cà phê, nhậu, nhà hàng… lượng khách không được như trước do sự ảnh hưởng của việc cấm đường.

﻿ ﻿﻿ Các hàng quán bày bán ở Phố đêm Chợ Nhỏ vắng khách.

Anh N.A.T. (trú phường Pleiku) vừa đầu tư, mở quán cà phê cộng với ăn uống quy mô lớn nằm trong khu vực cấm đường của Phố đêm Chợ Nhỏ. Đầu tư mấy tỷ đồng để dựng nhà gỗ, mua cây, bàn ghế…hoạt động kinh doanh của quán anh T. thời gian đầu rất tốt. Tuy nhiên từ khi Phố đêm Chợ Nhỏ khai trương, khách không thể đi ô tô, xe máy vào quán nên quán dần thưa người.

“Thời gian đầu cấm đường từ 18h-24h hàng ngày khiến lượng khách của quán giảm 90%, có khi không có bóng người. Bây giờ thì lúc cấm, lúc mở không có trật tự, không rõ ràng. Khách hàng họ cần sự ổn định để lui tới, trong khi hôm cấm xe máy, hôm cấm ô tô, rồi hôm lại cấm cả hai phương tiện. Phố đêm Chợ Nhỏ hiện ế ẩm. Các nhà hàng, quán xá khu vực này trước khi làm Phố đêm Chợ Nhỏ tấp nập, giờ thì không có khách”, ông T. kể.

Phố đêm Chợ Nhỏ chốt chặn, cấm phương tiện giao thông đi vào. Ảnh: UBND phường Pleiku.

Theo ông T., do hoạt động kinh doanh ế ẩm, trong khi khoản lãi vay ngân hàng phải trả lớn nên người kinh doanh phải bù lỗ. Ông T. cho rằng, lượng du khách rất hiếm đến Phố đêm Chợ Nhỏ, nên khách bước vào quán cafe của ông càng vắng.

Theo ông T., Phố đêm Chợ Nhỏ ế ẩm vì các gian hàng không mang tính đặc trưng vùng miền, dẫn tới khó thu hút mọi người. Trong khi văn hoá tiêu dùng người Pleiku không thích đi bộ, đặc biệt đi ăn nhậu và cà phê - dân Pleiku thích đậu một cái xe sát vào quán luôn.

Chưa kể, Phố đêm Chợ Nhỏ khiến nhiều quán buộc phải đóng cửa sớm hoặc hoạt động cầm chừng, gây lãng phí nguồn lực và làm mất đi sự sôi động vốn có của khu phố suối Hội Phú. Điều này gây ra tác dụng ngược trái với mục tiêu ban đầu là thúc đẩy kinh tế. Một nhà hàng khác là V.T. vừa qua cũng phải đóng cửa quán vì vắng khách. Theo chủ quán V.T., bản thân rất buồn vì tâm huyết công sức của cả đội xây dựng hoàn thiện nên việc phải đưa ra quyết định trên vô cùng khó khăn và đau lòng.

Chủ quán V.T. chia sẻ, sau những cầm cự và níu giữ qua 3 tháng ròng rã, các quy định hiện hành chưa mang lại tiện nghi khách hàng cũng như các hộ kinh doanh tại đây. Vì vậy, chủ quán V.T. đã chọn một địa điểm khác để kinh doanh.

Thiếu đa dạng

Liên quan tới các nội dung của Phố đêm Chợ Nhỏ, UBND phường Pleiku đã có văn bản trả lời phóng viên báo Tiền Phong. Theo UBND phường Pleiku, từ 31/1-30/4 có 44 gian hàng đang hoạt động tại khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ. Trong đó, 24 gian hàng xiên que, cá viên chiên, 4 gian hàng bán đồ chơi, gấu bông, 1 gian hàng gà nướng cơm lam, 1 gian hàng bánh mì... Tuy nhiên, từ ngày 1/5 đến nay chỉ có từ 6 đến 8 gian hàng kinh doanh.

Các hàng quán ở Phố đêm Chợ Nhỏ thiếu đa dạng, không hấp dẫn khách du lịch cũng như người dân.

Để tạo ra Phố đêm Chợ Nhỏ, phường Pleiku đã phải làm nhiều hệ thống cung cấp điện, nước sinh hoạt, cổng chào, hệ thống trang trí, trụ lồng đèn, các camera an ninh… với kinh phí lớn.

UBND phường Pleiku cũng thẳng thắn nhìn nhận, từ tháng 3 đến nay, lượng du khách, nhân dân đến tham gia Phố đêm Chợ Nhỏ giảm một cách rõ rệt, chỉ tham gia đông khi có sự kiện, hoạt động văn hóa thường tập trung vào cuối tuần.

Nguyên nhân chính do chưa có kế hoạch hoạt động các chương trình văn hóa nghệ thuật cụ thể nhằm duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của Phố đêm Chợ Nhỏ; việc sắp xếp phân khu chức năng kinh doanh các gian hàng không khoa học; các mặt hàng kinh doanh mua bán thiếu đa dạng.

Ông Nguyễn Xuân Phước - Bí thư Đảng uỷ và ông Đặng Toàn Thắng - Chủ tịch UBND phường Pleiku kỳ vọng Phố đêm Chợ Nhỏ sẽ trở thành nơi phát triển, kinh tế đêm. (Ảnh: UBND phường Pleiku).

Để khắc phục tình trạng trên, UBND phường Pleiku cho hay, hiện đang tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tại Phố đêm Chợ Nhỏ chuyển đổi mô hình kinh doanh phục vụ phát triển du lịch. Cùng với đó, khuyến khích, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện sắp xếp, trang trí quầy hàng theo mô hình chung của Phố đêm Chợ Nhỏ, tạo không gian đồng bộ, sạch đẹp, phù hợp với hoạt động du lịch…