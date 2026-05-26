Cấp nhầm 'sổ đỏ' của dân nhưng lòng vòng chưa chịu sửa: Phường tiếp tục xin ý kiến

TPO - Dù cơ quan chuyên môn xác định đủ căn cứ xem xét cấp "sổ đỏ" đất ở cho hộ dân bị cấp nhầm “sổ đỏ”, phía UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) vẫn chưa đồng ý và tiếp tục đi xin ý kiến.

Ngày 25/5, ông Nguyễn Công Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương sẽ tổng hợp hồ sơ, báo cáo xin ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để hướng dẫn giải quyết hồ sơ cho ông Lê Trịnh Ấn.

“Chúng tôi làm việc vì dân nhưng phải đúng quy định”, ông Dũng nói.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Đình Toàn - Giám đốc Chi nhánh khu vực Đông Hòa (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã có báo cáo kết quả làm việc với UBND phường Hòa Hiệp liên quan hồ sơ của ông Lê Trịnh Ấn.

Ông Lê Trịnh Ấn bên thửa đất chưa được cấp "sổ đỏ".

Theo ông Toàn, sau khi báo Tiền Phong phản ánh vụ ông Lê Trịnh Ấn nhiều năm đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhưng chưa được giải quyết, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk đã giao Chi nhánh khu vực Đông Hòa kiểm tra, phối hợp hướng dẫn UBND phường Hòa Hiệp xử lý vụ việc.

Sau đó, Chi nhánh khu vực Đông Hòa đã có buổi làm việc với đại diện UBND phường Hòa Hiệp để rà soát hồ sơ. Kết quả cho thấy, ông Lê Trịnh Ấn đã nộp hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ lần đầu vào ngày 25/9/2024 đối với thửa đất số 305, tờ bản đồ 56, diện tích 318,8m² tại khu phố Phước Lâm.

Qua rà soát hồ sơ địa chính, thửa đất này trùng với thửa đất số 726, tờ bản đồ 378-C, diện tích 365m² từng đứng tên bà Trần Thị Nga và đã được cấp GCNQSDĐ năm 2004.

Đến ngày 5/7/2024, UBND thị xã Đông Hòa (cũ) đã ban hành quyết định thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho bà Nga do cấp không đúng đối tượng sử dụng đất. Theo xác minh, thửa đất thực tế do ông Lê Trịnh Ấn sử dụng, còn bà Nga sử dụng một phần thửa đất liền kề.

Tuy nhiên, UBND phường Hòa Hiệp cho rằng hiện chưa đủ cơ sở để cấp GCNQSDĐ cho ông Ấn. Nguyên nhân được đưa ra là trên đất hiện không có nhà ở hoặc công trình, chưa đủ căn cứ xác định việc sử dụng ổn định vào mục đích đất ở đô thị từ trước năm 1980 theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Ngoài ra, nội dung văn bản phân chia di sản thừa kế xác định toàn bộ 318,8m² là đất ở đô thị được cho là chưa phù hợp quy định vì vượt hạn mức đất ở đô thị. UBND phường đã đề nghị ông Ấn liên hệ cơ quan chức năng để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Toàn cho rằng hồ sơ đã đủ căn cứ để xem xét cấp GCNQSDĐ ở cho ông Ấn. Tuy nhiên, thẩm quyền thuộc UBND phường Hoà Hiệp”, ông Toàn nói.

Ông Ấn mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết việc cấp "sổ đỏ" cho ông.

Như Tiền Phong phản ánh, ông Lê Trịnh Ấn có thửa đất rộng 318,8m² tại khu phố Phước Lâm là tài sản cha mẹ để lại từ năm 1975. Gia đình ông sinh sống ổn định nhiều năm và có nhà ở lâu dài trên đất.

Năm 1993, căn nhà bị mưa bão làm sập, hư hỏng nặng, gia đình dựng lại mái tôn để ở tạm và từng được hỗ trợ thiệt hại. Đến năm 2004, khi địa phương cấp GCNQSDĐ đồng loạt, ông Ấn có làm hồ sơ nhưng không nhận được “sổ đỏ”.

Đến năm 2020, khi có nhu cầu chuyển nhượng, ông mới phát hiện thửa đất của mình đã bị cấp nhầm sang tên hộ bà Trần Thị Nga ở liền kề.

Năm 2024, ông tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ thì UBND phường Hòa Hiệp Bắc (cũ) yêu cầu tháo dỡ căn nhà hiện trạng để trả lại đất trống mới xem xét giải quyết. Chấp hành yêu cầu, ông Ấn tự nguyện tháo dỡ nhà. Tuy nhiên, sau đó ông lại được trả lời rằng do trên đất không còn nhà ở nên không đủ điều kiện công nhận đất ở.

Sau phản ánh của Tiền Phong, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, giải quyết vụ việc. Tuy nhiên đến nay, hồ sơ của ông Lê Trịnh Ấn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.