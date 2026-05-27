Khởi tố nguyên Chi cục trưởng THADS TP. Đồng Hới: Hành trình dài đi tìm công lý

TPO - Từ một yêu cầu đình chỉ thi hành án tưởng chừng đơn giản của ngân hàng sau khi khách hàng đã trả nợ, nhưng Chi cục THADS TP. Đồng Hới cũ do bà Nguyễn Thị Phương Lan đứng đầu thời điểm đó đã “chây ì” một cách khó hiểu, mặc cho khổ chủ kêu cứu khắp nơi, kéo dài suốt nhiều năm, đi qua hàng loạt kháng nghị, kết luận thanh tra, chỉ đạo của cơ quan trung ương và cả những cuộc họp liên ngành cấp cao.

Từ khoản vay đã tất toán…

Những ngày cuối tháng 2/2023, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) gửi đơn đến Chi cục Thi hành án dân sự TP. Đồng Hới đề nghị đình chỉ thi hành án đối với bà Phạm Thị Ngọc Tú.

Công trình khách sạn Green Star nằm bên bờ biển Nhật Lệ, thuộc TP. Đồng Hới được bà Tú thế chấp vay ở Ngân hàng MB.

Theo hồ sơ, trước đó bà Tú vay ngân hàng hơn 53 tỷ đồng, tài sản thế chấp là khách sạn Green Star nằm bên bờ biển Nhật Lệ, thuộc TP. Đồng Hới cũ. Tuy nhiên, sau quá trình làm việc, bà Tú đã thanh toán cho MB gần 44 tỷ đồng tiền gốc và gần 1 tỷ đồng tiền lãi. Phần còn lại được phía ngân hàng chấp thuận miễn giảm.

Điều đáng nói, chính phía MB (đơn vị được thi hành án) đã nhiều lần xác nhận khoản nợ đã được giải quyết và đề nghị cơ quan thi hành án đình chỉ vụ việc, trả lại toàn bộ giấy tờ tài sản cho bà Tú.

Theo quy định thông thường, đây là căn cứ để cơ quan thi hành án ban hành quyết định đình chỉ thi hành án. Nhưng thay vì khép lại vụ việc, Chi cục THADS TP. Đồng Hới lại bắt đầu một chuỗi xử lý khiến dư luận khó hiểu là liên tục đưa khách sạn Green Star ra đấu giá nhưng bất thành.

Tài sản hàng chục tỷ đồng bị “treo” pháp lý suốt thời gian dài, trong khi cả ngân hàng và chủ tài sản liên tục gửi đơn kêu cứu. Phía Ngân hàng MB và bà Phạm Thị Ngọc Tú đồng loạt có đơn phản ánh đến các cơ quan trung ương. Vụ việc từ đó bắt đầu thu hút sự chú ý của Viện KSND Tối cao, Tổng cục THADS và Thanh tra Bộ Tư pháp.

Ngày 19/7/2023, sau kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Vụ 11 VKSND Tối cao, VKSND tỉnh Quảng Bình ban hành Kháng nghị số 2140/QĐ-VKS-P8, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS TP. Đồng Hới chấm dứt vi phạm, thực hiện đình chỉ thi hành án theo quy định.

“Chống” cả kháng nghị và chỉ đạo của cấp trên

Thay vì thực hiện kháng nghị, Chi cục THADS TP. Đồng Hới cho rằng kháng nghị của VKSND tỉnh Quảng Bình là “vi phạm pháp luật nghiêm trọng”. Không dừng lại ở đó, Cục THADS tỉnh Quảng Bình thời điểm ấy cũng ra văn bản “đồng quan điểm” với cấp dưới.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan ngồi giữa trong một lần làm việc với báo chí.

Diễn biến này khiến vụ việc trở nên đặc biệt hi hữu: Một kháng nghị của viện kiểm sát không được thực hiện, trong khi tài sản vẫn tiếp tục bị đưa ra đấu giá.

Trước tình hình đó, VKSND Tối cao phải có công văn gửi Tổng cục THADS đề nghị chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Từ tháng 6/2023, Tổng cục THADS có văn bản yêu cầu rà soát hồ sơ, làm việc với MB và nếu phù hợp quy định pháp luật thì phải đình chỉ thi hành án. Cuối tháng 9/2023, sau cuộc họp liên ngành giữa VKSND Tối cao và Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS tiếp tục ra văn bản yêu cầu Cục THADS tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Chi cục THADS TP. Đồng Hới thực hiện nghiêm kháng nghị của viện kiểm sát. Song, vụ việc vẫn không chuyển biến.

Trong suốt thời gian đó, bà Phạm Thị Ngọc Tú liên tục phải gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng. Người phụ nữ này nhiều lần bày tỏ sự hoang mang khi tài sản của mình bị “treo” trong thời gian dài dù ngân hàng xác nhận đã giải quyết xong khoản nợ.

“VKS tỉnh Quảng Bình kết luận sai phạm, VKSND Tối cao vào cuộc, Tổng cục THADS có chỉ đạo, Thanh tra Bộ Tư pháp có kết luận nhưng vụ việc vẫn kéo dài. Tôi không biết cơ quan nào mới xử lý được dứt điểm” - bà Tú từng chia sẻ đầy chua chát.

Không chỉ đương sự, ngay cả phía ngân hàng cũng nhiều lần có văn bản đề nghị đình chỉ thi hành án nhưng không được chấp thuận. Việc dây dưa xử lý đã khiến tài sản xuống cấp, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho các bên liên quan.

Trụ sở Chi cục THADS TP. Đồng Hới cũ.

Ngày 1/7/2024, Thanh tra Bộ Tư pháp ban hành Kết luận số 36/KL-TTr. Kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm của Chi cục THADS TP. Đồng Hới và cá nhân liên quan. Đồng thời, yêu cầu lập tức đình chỉ thi hành án, trả lại giấy tờ khách sạn Green Star cho bà Tú và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận tiếp tục ngỡ ngàng là vẫn không có một quyết định đình chỉ thi hành án và thay vì kỷ luật nghiêm khắc, Cục THADS tỉnh Quảng Bình chỉ ra thông báo… phê bình, rút kinh nghiệm.

Từ kỷ luật Đảng đến khởi tố hình sự

Đến tháng 4/2025, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan. Kết luận của UBKT xác định bà Lan không thực hiện nghiêm chỉ đạo cấp trên, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Ông Mai Công Danh - nguyên Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình - cũng bị kỷ luật cảnh cáo.

Kỳ họp thứ 30 của UBKT Tỉnh uỷ Quảng Bình cũ quyết định cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan.

Sau hàng loạt động thái xử lý về mặt Đảng và hành chính, ngày 19/5/2026, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao chính thức khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phương Lan về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án được xem là diễn biến mới nhất trong hành trình kéo dài nhiều năm đi tìm công lý của đương sự, đồng thời gióng lên hồi chuông về trách nhiệm công vụ, việc chấp hành pháp luật và yêu cầu thượng tôn pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự.

Việc bà Nguyễn Thị Phương Lan bị khởi tố là bước ngoặt lớn của vụ việc. Tuy nhiên, dư luận vẫn đặt ra nhiều câu hỏi: Vì sao hàng loạt chỉ đạo, kháng nghị, kết luận thanh tra suốt nhiều năm vẫn không được thực hiện dứt điểm? Trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan sẽ được xem xét đến đâu?