Đường phố Hà Nội ngập sâu sau cơn mưa giải nhiệt, người dân chật vật về nhà

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, mưa xuất hiện từ khoảng 17h do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Từ Liêm 90,2 mm, Tây Mỗ 70,6 mm, Hoài Đức 67,5 mm, Vĩnh Thanh 61 mm, Cầu Giấy gần 60 mm.

Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến một số khu vực xuất hiện úng ngập cục bộ. Qua kiểm tra lúc 19h, Công ty ghi nhận 4 điểm úng gồm: dọc đường Mỹ Đình từ Trường THPT Mỹ Đình đến số 368 Mỹ Đình; khu đô thị Resco; phố Trần Bình; đường Nguyễn Đình Tứ. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, nước đã cơ bản rút, giao thông trở lại bình thường.

Để ứng phó với mưa lớn, Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, tăng cường thu vớt rác tại ga thu nước, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối như Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì, Đồng Bông 1, Cổ Nhuế, Kim Liên và Đồng Trì.

Các trạm bơm được vận hành theo quy trình nhằm hạ mực nước trên hệ thống sông, hồ và kênh tiêu thoát. Tại thời điểm 20h, mực nước trên các sông, hồ điều hòa vẫn trong ngưỡng kiểm soát.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến tối cùng ngày, trên địa bàn thành phố vẫn còn mưa nhỏ. Các lực lượng tiếp tục duy trì ứng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ngập úng đô thị.