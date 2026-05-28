Nhịp sống Thủ đô

Đường phố Hà Nội ngập sâu sau cơn mưa giải nhiệt, người dân chật vật về nhà

Phùng Linh

TPO - Cơn mưa dông lớn xuất hiện vào chiều tối 28/5 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu. Nhiều phương tiện chết máy giữa đường, người dân vất vả di chuyển trong giờ tan tầm.

Đường gom Đại lộ Thăng Long ngập sâu sau cơn mưa lớn tối 28/5.
Chiều tối 28/5, nhiều khu vực ở Hà Nội xuất hiện mưa dông kèm sấm sét, khiến nhiều tuyến phố úng ngập cục bộ và giao thông ùn tắc.
Mưa lớn xuất hiện đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường như Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ và đại lộ Thăng Long ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn trên đường về nhà. Đây cũng là trận mưa đầu tiên trong năm 2026 gây úng ngập tại Hà Nội.
Nước ngập trên đường Tôn Thất Thuyết.
Trên đường Châu Văn Liêm, nước ngập gần 2/3 mặt đường khiến các phương tiện phải di chuyển sát mép đường để tránh khu vực ngập sâu.
Tình trạng ngập úng trên đường Phạm Hùng cũng khiến giao thông qua khu vực này rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ kéo dài suốt chiều và tối cùng ngày.
Một trong những khu vực ngập nặng nhất là đại lộ Thăng Long, hướng ra ngoại thành Thủ đô. Tại đây, nước ngập sâu khoảng 30 - 40 cm, kéo dài hàng trăm mét.
Nhiều phương tiện phải di chuyển sát phần đường cao hơn để tránh ngập nhưng vẫn gặp khó khăn, không ít xe chết máy giữa đường.
Mưa to kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh gãy đổ, chắn ngang dọc đường gom Đại lộ Thăng Long.
Nước ngập sâu khiến nhiều xe chết máy, phải dắt bộ.
Tình trạng ngập trên đường gom khiến nhiều phương tiện di chuyển lên tuyến đường trên cao để tránh ùn ứ.
Đến khoảng 20h30, mưa đã ngớt nhưng nhiều tuyến phố vẫn còn ngập nước.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, mưa xuất hiện từ khoảng 17h do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Từ Liêm 90,2 mm, Tây Mỗ 70,6 mm, Hoài Đức 67,5 mm, Vĩnh Thanh 61 mm, Cầu Giấy gần 60 mm.

Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến một số khu vực xuất hiện úng ngập cục bộ. Qua kiểm tra lúc 19h, Công ty ghi nhận 4 điểm úng gồm: dọc đường Mỹ Đình từ Trường THPT Mỹ Đình đến số 368 Mỹ Đình; khu đô thị Resco; phố Trần Bình; đường Nguyễn Đình Tứ. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, nước đã cơ bản rút, giao thông trở lại bình thường.

Để ứng phó với mưa lớn, Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, tăng cường thu vớt rác tại ga thu nước, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối như Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì, Đồng Bông 1, Cổ Nhuế, Kim Liên và Đồng Trì.

Các trạm bơm được vận hành theo quy trình nhằm hạ mực nước trên hệ thống sông, hồ và kênh tiêu thoát. Tại thời điểm 20h, mực nước trên các sông, hồ điều hòa vẫn trong ngưỡng kiểm soát.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến tối cùng ngày, trên địa bàn thành phố vẫn còn mưa nhỏ. Các lực lượng tiếp tục duy trì ứng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ngập úng đô thị.

