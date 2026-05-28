Ai đứng sau Sơn Tùng?

Sơn Tùng khiến thị trường nhạc Việt náo loạn sau khi công bố kết hợp rapper Tyga ở dự án mới.

Đứng ở hậu trường, trong vai trò Music Producer (chịu trách nhiệm sản xuất âm nhạc) là Marvey Muzique - beat maker (hòa âm phối khí), sound engineer (kỹ sư âm thanh) người Nigeria.

Marvey Muzique từng là kỹ sư âm thanh cho dự án There's No One At All của Sơn Tùng. Đến sản phẩm Come My Way, nhà sản xuất từng được đề cử Grammy đảm nhận vai trò quan trọng nhất trong dây chuyền sản xuất. Muzique là chuyên gia của dòng nhạc Afrobeat, từng kết hợp với Ayra Starr, Chris Brown hay Qing Madi.

Rapper Tyga khiến khán giả Việt bùng nổ.

Come My Way của Sơn Tùng là ca khúc Afrobeat đi theo mô-tuýp đang thịnh hành trên làng nhạc thế giới. Sự nhúng tay của Muzique là điểm tựa vững chắc để giọng ca quê Thái Bình thử sức với màu nhạc phức tạp này. Với việc mời cả Tyga và Muzique, Sơn Tùng đã chơi lớn, có thể tốn khoản tiền rất lớn để được làm việc với 2 nghệ sĩ đình đám.

Tổ đội Antiantiart giữ vai trò sản xuất MV Come My Way. Trong đó, vai trò quan trọng nhất như mọi khi nằm ở Phương Vũ, đạo diễn chính của Antiantiart. Đây là studio sản xuất MV thiện chiến bậc nhất thị trường hiện tại, gần như nắm trọn thị phần ở MV màu sắc hip hop, đường phố, phân khúc tiền tỷ.

Nếu không là Phương Vũ, chẳng còn ai phù hợp hơn để giúp Sơn Tùng sản xuất một MV nặng về concept, kỹ xảo trường quay và có những ý tưởng điên rồ.

Sau 2 năm, Sơn Tùng lại tung một ca khúc có phần lời trọn vẹn tiếng Anh. Trước đó, nam ca sĩ phát hành MV There's No One At All được đầu tư với kinh phí lên tới chục tỷ đồng. Sau đó là Making My Way chỉ phát hành phiên bản audio. There's No One At All được đánh giá tích cực cả về phần nhạc và phần hình, nhưng vướng hình ảnh nhạy cảm và bị yêu cầu gỡ khỏi mọi nền tảng. Making My Way cũng là sản phẩm tiềm năng nhưng Sơn Tùng không làm MV.

Trong lần thứ 3 tạo ra một dự án tham vọng vươn ra thế giới, liệu Sơn Tùng có làm thay đổi cục diện?

Trước đó, nam ca sĩ từng kết hợp rapper huyền thoại Snoop Dogg ở Hãy trao cho anh. Phân đoạn của Sơn Tùng hát trọn tiếng Việt. Sang đến verse rap của Snoop Dogg là tiếng Anh. Lần này, khi hợp tác với Tyga, Sơn Tùng hát trọn tiếng Anh để hòa quyện cùng rapper người Mỹ gốc Việt.